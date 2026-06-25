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Генсек СНГ рассказал о новой евразийской модели безопасности - РИА Новости, 25.06.2026
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11:13 25.06.2026
Генсек СНГ рассказал о новой евразийской модели безопасности

Лебедев: новая евразийская модель безопасности отходит от блокового мышления

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евразийская модель безопасности отказывается от блокового мышления и исключительности отдельных наций, заявил Сергей Лебедев.
  • Прежняя система строилась на логике «разделяй и властвуй», где безопасность одних государств обеспечивалась за счет ущемления интересов других.
  • Попытки навязать «порядок, основанный на правилах», ведут к хаотизации международных отношений, правовому нигилизму и блокировке каналов классической дипломатии, отметил генсек СНГ.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Формирующаяся евразийская модель безопасности отказывается от блокового мышления и исключительности отдельных наций, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"В чем заключается принципиальное отличие евразийской модели безопасности, которую мы сегодня формируем, от прежних подходов? Главный постулат заключается в отказе от блокового мышления и исключительности отдельных наций", - сказал Лебедев на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
По его словам, прежняя система строилась на логике "разделяй и властвуй", где безопасность одних государств обеспечивалась за счет ущемления интересов других. "Попытки навязать миру так называемый "порядок, основанный на правилах", ведут лишь к хаотизации международных отношений, правовому нигилизму и блокировке каналов классической дипломатии", - отметил генсек Содружества.
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