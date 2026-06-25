Генсек СНГ рассказал о новой евразийской модели безопасности

По его словам, прежняя система строилась на логике "разделяй и властвуй", где безопасность одних государств обеспечивалась за счет ущемления интересов других. "Попытки навязать миру так называемый "порядок, основанный на правилах", ведут лишь к хаотизации международных отношений, правовому нигилизму и блокировке каналов классической дипломатии", - отметил генсек Содружества.