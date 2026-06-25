США продолжают усиливать давление на Кубу, заявил Диас-Канель

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что США продолжают усиливать давление на Кубу, несмотря на невозможность добиться ее поражения.

По словам Диас-Канеля, каждая мера Вашингтона направлена на то, чтобы лишить Кубу возможности удовлетворять основные потребности населения.

МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. США продолжают усиливать давление на Кубу, поскольку не смогли добиться ее поражения, заявил президент республики Мигель Диас-Канель на фоне новых американских санкций против кубинских компаний.

По его словам, каждая мера Вашингтона направлена на то, чтобы лишить страну возможности удовлетворять основные потребности населения "посредством атак на источники доходов, доступ к финансовым механизмам, поставки топлива и передачу технологий".

"Правительство США считает, что ни одна страна не может функционировать и выживать в условиях такой безжалостной войны. Результат конкретен и жесток, в этом нет сомнений; но они удивлены нашей способностью сопротивляться и созидать", - заключил кубинский лидер.

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал преступлением новые санкции США против кубинских компаний и физических лиц, введенные администрацией президента Дональда Трампа.

Во вторник госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении санкций против пяти кубинских организаций, которые, по утверждению Вашингтона, обеспечивают доходы кубинскому государству. Ограничения также затронули одного из дальних родственников семьи Кастро.