Вид на поселок Орджоникидзе с горы Джан-Кутаран в Крыму. Архивное фото

Вид на поселок Орджоникидзе с горы Джан-Кутаран в Крыму

В Крыму зафиксировали массовые вбросы врага с призывами уезжать

Краткий пересказ от РИА ИИ В различных чатах фиксируются массовые вбросы с призывами уезжать из Крыма.

Олег Крючков призвал доверять только официальным источникам информации и блокировать подозрительные сообщения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Массовые вбросы врага с призывами уезжать из Крыма фиксируются в различных чатах, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"Фиксируем массовые вбросы врага в разнообразных чатах. Содержание простое и незатейливое, мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать", — написал Крючков в своем Telegram-канале

Он обратил внимание, что нужно доверять только официальным источникам информации.