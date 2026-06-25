В Крыму зафиксировали массовые вбросы врага с призывами уезжать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В различных чатах фиксируются массовые вбросы с призывами уезжать из Крыма.
- Олег Крючков призвал доверять только официальным источникам информации и блокировать подозрительные сообщения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Массовые вбросы врага с призывами уезжать из Крыма фиксируются в различных чатах, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Фиксируем массовые вбросы врага в разнообразных чатах. Содержание простое и незатейливое, мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать", — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание, что нужно доверять только официальным источникам информации.
"Большая просьба к крымчанам: видите в домовом или другом чате "дочь офицера", "брата солдата с передовой" или "жену силовика" — удалите и заблокируйте", — добавил Крючков.