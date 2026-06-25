Рейтинг@Mail.ru
В Крыму зафиксировали массовые вбросы врага с призывами уезжать - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 25.06.2026 (обновлено: 22:59 25.06.2026)
В Крыму зафиксировали массовые вбросы врага с призывами уезжать

Крючков: в Крыму зафиксировали массовые вбросы врага с призывами уезжать

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на поселок Орджоникидзе с горы Джан-Кутаран в Крыму
Вид на поселок Орджоникидзе с горы Джан-Кутаран в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на поселок Орджоникидзе с горы Джан-Кутаран в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В различных чатах фиксируются массовые вбросы с призывами уезжать из Крыма.
  • Олег Крючков призвал доверять только официальным источникам информации и блокировать подозрительные сообщения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Массовые вбросы врага с призывами уезжать из Крыма фиксируются в различных чатах, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Фиксируем массовые вбросы врага в разнообразных чатах. Содержание простое и незатейливое, мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать", — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание, что нужно доверять только официальным источникам информации.
"Большая просьба к крымчанам: видите в домовом или другом чате "дочь офицера", "брата солдата с передовой" или "жену силовика" — удалите и заблокируйте", — добавил Крючков.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Боец ВС России рассказал о противодействии украинским дронам на оптоволокне
Вчера, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымОлег КрючковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала