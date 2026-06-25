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В Крыму предупредили о точечных отключениях электричества - РИА Новости, 25.06.2026
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11:38 25.06.2026
В Крыму предупредили о точечных отключениях электричества

"Крымэнерго" предупредило о точечных отключениях электричества

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения.
  • Отключения будут точечными.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Режим временного ограничения электроснабжения введен в Крыму для исключения перегруза сетей, отключения будут точечные и по необходимости, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
Республике Крым введен режим временного ограничения электроснабжения. Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегруза электрической сети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме", - говорится в сообщении.
Точные почасовые графики по районам электрических сетей в настоящее время отсутствуют, отключения будут производиться точечно и по необходимости, добавили в пресс-службе.
"ГУП РК "Крымэнерго" принимает все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения. При поступлении команды на снятие ограничений электроснабжение будет восстановлено в полном объеме", - отмечается в сообщении.
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