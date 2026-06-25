В Крыму предупредили о точечных отключениях электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения.

Отключения будут точечными.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Режим временного ограничения электроснабжения введен в Крыму для исключения перегруза сетей, отключения будут точечные и по необходимости, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

"В Республике Крым введен режим временного ограничения электроснабжения. Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегруза электрической сети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме", - говорится в сообщении

Точные почасовые графики по районам электрических сетей в настоящее время отсутствуют, отключения будут производиться точечно и по необходимости, добавили в пресс-службе.