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Агент СБУ получил 19 лет колонии за съемку нефтебаз в Крыму - РИА Новости, 25.06.2026
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11:31 25.06.2026
Агент СБУ получил 19 лет колонии за съемку нефтебаз в Крыму

Агента СБУ приговорили к 19 годам колонии за съемку нефтебаз в Крыму

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агент СБУ из крымской Феодосии, занимавшийся сбором информации о расположении нефтебаз, военных и морских судов, приговорен к 19 годам колонии.
  • Осужденному также назначены штраф в размере 400 тысяч рублей и конфискация автомобиля, использовавшегося для сбора информации.
  • В течение 2022–2023 годов осужденный передавал собранные сведения представителю иностранного государства для использования против интересов России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Агент СБУ из крымской Феодосии, снимавший расположение нефтебаз, военных и морских судов, приговорен к 19 годам колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Верховный суд Республики Крым приговорил виновного к 19 годам лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Кроме того, фигуранту назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и конфискован автомобиль, который использовался для сбора информации.
В прокуратуре пояснили, что осужденный вступил в контакт с представителем СБУ.
"Мужчина получил от куратора задание, согласно которому должен был осуществить сбор сведений о размещении вооружения", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
В частности, по данным прокуратуры, в течение 2022-2023 годов мужчина осуществлял фотосъемку нефтебазы, военных и морских судов, собранные сведения передавал представителю иностранного государства для использования против интересов России.
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