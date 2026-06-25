Агент СБУ получил 19 лет колонии за съемку нефтебаз в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Агент СБУ из крымской Феодосии, занимавшийся сбором информации о расположении нефтебаз, военных и морских судов, приговорен к 19 годам колонии.

Осужденному также назначены штраф в размере 400 тысяч рублей и конфискация автомобиля, использовавшегося для сбора информации.

В течение 2022–2023 годов осужденный передавал собранные сведения представителю иностранного государства для использования против интересов России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Агент СБУ из крымской Феодосии, снимавший расположение нефтебаз, военных и морских судов, приговорен к 19 годам колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Верховный суд Республики Крым приговорил виновного к 19 годам лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигуранту назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и конфискован автомобиль, который использовался для сбора информации.

В прокуратуре пояснили, что осужденный вступил в контакт с представителем СБУ

"Мужчина получил от куратора задание, согласно которому должен был осуществить сбор сведений о размещении вооружения", - подчеркнули в надзорном ведомстве.