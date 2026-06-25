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В Краматорске операторы БПЛА ВСУ занимают квартиры на верхних этажах домов - РИА Новости, 25.06.2026
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18:33 25.06.2026
В Краматорске операторы БПЛА ВСУ занимают квартиры на верхних этажах домов

В Краматорске операторы БПЛА ВСУ занимают квартиры на верхних этажах жилых домов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военнослужащие
Украинский военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления.
  • Антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее подчеркивал, что ВСУ используют мирных жителей как "живой щит", размещая командные пункты и системы ПВО в жилых домах, проводя военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.
"Жители Краматорска сообщают, что операторы БПЛА ВСУ занимают жилые квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, оборудуя там пункты управления", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов.
Краматорск расположен на севере ДНР и является крупнейшим населенным пунктом агломерации Краматорск - Славянск. Город имеет важное транспортное и промышленное значение и используется украинскими войсками как один из ключевых логистических узлов для снабжения группировок на донецком направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеКраматорскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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