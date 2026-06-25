В Краматорске операторы БПЛА ВСУ занимают квартиры на верхних этажах домов

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления.

Антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее подчеркивал, что ВСУ используют мирных жителей как "живой щит", размещая командные пункты и системы ПВО в жилых домах, проводя военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.

"Жители Краматорска сообщают, что операторы БПЛА ВСУ занимают жилые квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, оборудуя там пункты управления", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов.