В Краматорске операторы БПЛА ВСУ занимают квартиры на верхних этажах домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления.
- Антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА ВСУ в Краматорске занимают квартиры на верхних этажах жилых домов и оборудуют там пункты управления, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Жители Краматорска сообщают, что операторы БПЛА ВСУ занимают жилые квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, оборудуя там пункты управления", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что антенны и ретрансляторы устанавливаются на крышах жилых домов.
Краматорск расположен на севере ДНР и является крупнейшим населенным пунктом агломерации Краматорск - Славянск. Город имеет важное транспортное и промышленное значение и используется украинскими войсками как один из ключевых логистических узлов для снабжения группировок на донецком направлении.
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