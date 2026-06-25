Подразделения "Юга" освободили 127 зданий в Константиновке за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска освободили 127 зданий в Константиновке за сутки.
- Уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, а также артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские войска освободили 127 зданий в Константиновке за сутки, уничтожив до 90 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий. Уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов", - говорится в сообщении.
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