В МИД Китая призвали США немедленно прекратить давление на Кубу

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал США прекратить блокаду Кубы и любые формы давления в отношении этой страны.

ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Пекин призывает США немедленно прекратить блокаду против Кубы и любые формы принуждения и давления в отношении этой страны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Мы призываем американскую сторону немедленно прекратить блокаду Кубы и любые формы принуждения и давления, а также прекратить нарушения права кубинского народа на существование и развитие", - сказал дипломат.

Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, а также решительно поддерживает Кубу в защите ее государственного суверенитета и безопасности.

Во вторник госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении санкций против пяти кубинских организаций, которые, по утверждению Вашингтона, обеспечивают доходы кубинскому государству. Ограничения также затронули одного из дальних родственников семьи Кастро.