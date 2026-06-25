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В МИД Китая призвали США немедленно прекратить давление на Кубу - РИА Новости, 25.06.2026
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11:21 25.06.2026 (обновлено: 11:30 25.06.2026)
В МИД Китая призвали США немедленно прекратить давление на Кубу

Го Цзякунь: Пекин призывает Вашингтон немедленно прекратить блокаду Кубы

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал США прекратить блокаду Кубы и любые формы давления в отношении этой страны.
ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Пекин призывает США немедленно прекратить блокаду против Кубы и любые формы принуждения и давления в отношении этой страны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Мы призываем американскую сторону немедленно прекратить блокаду Кубы и любые формы принуждения и давления, а также прекратить нарушения права кубинского народа на существование и развитие", - сказал дипломат.
Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, а также решительно поддерживает Кубу в защите ее государственного суверенитета и безопасности.
Во вторник госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении санкций против пяти кубинских организаций, которые, по утверждению Вашингтона, обеспечивают доходы кубинскому государству. Ограничения также затронули одного из дальних родственников семьи Кастро.
США сохраняют экономическое эмбарго против Кубы более шести десятилетий. Кубинские власти считают санкции главной причиной экономических трудностей страны и требуют их полной отмены.
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