В Киеве объявили воздушную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
- Сигнал тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях страны.
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