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Лукашенко призвал Киев договариваться по-человечески - РИА Новости, 25.06.2026
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15:51 25.06.2026 (обновлено: 16:12 25.06.2026)
Лукашенко призвал Киев договариваться по-человечески

Лукашенко призвал Киев договариваться по-человечески, а не пылить и кричать

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину к мирным переговорам.
  • Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину договариваться по-человечески, а не "пылить и кричать".
Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно, не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески", - сказал Лукашенко, обращаясь к украинской стороне.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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