Лукашенко призвал Киев договариваться по-человечески

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину к мирным переговорам.
- Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину договариваться по-человечески, а не "пылить и кричать".
Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно, не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески", - сказал Лукашенко, обращаясь к украинской стороне.