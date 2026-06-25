Белоруссия ощущает попытки втянуть ее в войну, заявил министр обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что обстановка возле границ страны крайне нестабильная и носит эскалационный характер.

Он отметил, что предпринимаются усилия к затягиванию и даже расширению конфликта на Украине и ощущается попытка втянуть Беларусь в войну.

МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия в полной мере ощущает откровенную попытку втянуть ее в войну, обстановка возле ее границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер, заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.

"Обстановка у наших границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер. … Предпринимаются усилия к затягиванию горячего конфликта, развязанного Западом на Украине , и даже его расширению. Сегодня мы в полной мере ощущаем откровенную попытку втянуть Беларусь в войну", - сказал Хренин на выпуске офицеров факультета генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба военного ведомства.

Как отметил министр, события последнего времени все чаще заставляют мысленно возвращаться в предвоенный 1941 год и проводить исторические параллели с сегодняшним днем.

По его словам, по ту сторону рубежей усиливаются группировки войск НАТО, совершенствуется инфраструктура, наращиваются военные бюджеты соседних государств, звучат громкие милитаристские заявления политиков.

"Мы все больше убеждаемся в том, что независимость страны дается непростой, а зачастую, как говорит наш президент, очень дорогой ценой. В этих условиях государством делается все, чтобы сохранить мирное небо над нашей страной, в том числе не допустить повторения ошибок лета 1941-го. При этом, одним из главных факторов сдерживания тех, кто вынашивает агрессивные планы против нашей страны, являются Вооруженные Силы – хорошо оснащенные и обученные, готовые к выполнению задач в любых условиях обстановки", - заявил Хренин.

Он отметил, что в решении задач по качественному преобразованию армии и совершенствованию системы обороны страны особое место отводится выпускникам факультета генерального штаба. "Вы получили прекрасное образование. Сегодня на ваши плечи ложится ответственность за повышение уровня боевой и мобилизационной готовности объединений, соединений и воинских частей, выучки и слаженности органов военного управления и войск, обучение их современным способам ведения вооруженной борьбы", - заявил министр.