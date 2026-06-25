Жительница Казани во время ссоры 74 раза ударила дочь толкушкой для пюре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Казани 34-летняя женщина нанесла дочери не менее 74 ударов деревянной толкушкой из-за бытовой ссоры.
- Обвиняемая также ввела девочке в руку металлическую инъекционную иглу, сломала ее и оставила часть под кожей.
- Женщину арестовали, дело направлено в Приволжский районный суд Казани.
ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Жительница Казани 74 раза ударила дочь деревянной толкушкой для пюре из-за бытовой ссоры, женщину арестовали, дело об истязаниях девочки направлено в суд, сообщает прокуратура Татарстана.
По данным ведомства, в Казани 34-летняя мать нанесла дочери не менее 74 ударов деревянной толкушкой по различным частям тела — голове, груди, животу и рукам. Поводом для этого послужила бытовая ссора. Также обвиняемая ввела девочке в руку металлическую инъекционную иглу, сломала ее и оставила часть под кожей. Остатки инструмента достали из руки только во время судебно-медицинской экспертизы.
В отношении матери ребенка возбудили дело об истязании несовершеннолетней и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
"Женщина вину в совершении преступления признала частично. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в Приволжский районный суд Казани", - говорится в сообщении надзорного ведомства.