Жительница Казани во время ссоры 74 раза ударила дочь толкушкой для пюре

ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Жительница Казани 74 раза ударила дочь деревянной толкушкой для пюре из-за бытовой ссоры, женщину арестовали, дело об истязаниях девочки направлено в суд, сообщает прокуратура Татарстана.

В отношении матери ребенка возбудили дело об истязании несовершеннолетней и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

"Женщина вину в совершении преступления признала частично. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в Приволжский районный суд Казани", - говорится в сообщении надзорного ведомства.