Рейтинг@Mail.ru
Жительница Казани во время ссоры 74 раза ударила дочь толкушкой для пюре - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 25.06.2026
Жительница Казани во время ссоры 74 раза ударила дочь толкушкой для пюре

В Казани женщина во время ссоры 74 раза ударила дочь толкушкой для пюре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Казани 34-летняя женщина нанесла дочери не менее 74 ударов деревянной толкушкой из-за бытовой ссоры.
  • Обвиняемая также ввела девочке в руку металлическую инъекционную иглу, сломала ее и оставила часть под кожей.
  • Женщину арестовали, дело направлено в Приволжский районный суд Казани.
ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Жительница Казани 74 раза ударила дочь деревянной толкушкой для пюре из-за бытовой ссоры, женщину арестовали, дело об истязаниях девочки направлено в суд, сообщает прокуратура Татарстана.
По данным ведомства, в Казани 34-летняя мать нанесла дочери не менее 74 ударов деревянной толкушкой по различным частям тела — голове, груди, животу и рукам. Поводом для этого послужила бытовая ссора. Также обвиняемая ввела девочке в руку металлическую инъекционную иглу, сломала ее и оставила часть под кожей. Остатки инструмента достали из руки только во время судебно-медицинской экспертизы.
Шестиклассник поджег колонку АЗС в Подольске - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
МВД возбудило уголовное дело после поджога школьником колонки на АЗС
Вчера, 12:17
В отношении матери ребенка возбудили дело об истязании несовершеннолетней и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
"Женщина вину в совершении преступления признала частично. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в Приволжский районный суд Казани", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В Анапе двенадцатилетний мальчик ударил, предположительно, ножом сверстника
Вчера, 14:54
 
ПроисшествияКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала