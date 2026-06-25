Жители Каракаса остаются на улицах после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каракасе люди остаются на улицах после сильного землетрясения, стараясь держаться подальше от зданий.
- Несколько зданий пострадали, некоторые обрушились.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Люди в Каракасе остаются на улицах после сильного землетрясения, стараясь держаться подальше от зданий, сообщила РИА Новости жительница города.
"Я выбежала на улицу с детьми. Мы живем в зоне, которая находится на возвышенности, мы пока не хотим возвращаться к дому", - сказала Эмильси.
"Несколько зданий пострадали, некоторые обрушились", - добавила она.