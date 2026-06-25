В Канаде потерпел крушение самолет авиаразведки с людьми на борту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе канадского города Форт-Симпсон потерпел крушение самолет авиаразведки Bird Dog.
- На борту потерпевшего крушение самолета находились три человека, он участвовал в тушении лесного пожара.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. В районе канадского города Форт-Симпсон потерпел крушение самолет авиаразведки Bird Dog с тремя людьми на борту, участвовавший в тушении лесного пожара, сообщили в ведомстве по охране лесов от пожаров Северо-Западных территорий Канады (NWT Fire).
"Мы можем подтвердить, что серьезный инцидент с участием самолета Bird Dog недалеко от Форт-Симпсона оказался крушением. На борту воздушного судна находились три человека. Самолет обеспечивал поддержку усилий по тушению лесного пожара", - говорится в заявлении ведомства.
Первые сообщения об инциденте появились в социальных сетях ведомства NWT Fire в среду вскоре после 21.00 по местному времени (около 06.00 четверга мск).
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