Рейтинг@Mail.ru
В Канаде потерпел крушение самолет авиаразведки с людьми на борту - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 25.06.2026
В Канаде потерпел крушение самолет авиаразведки с людьми на борту

В Канаде потерпел крушение самолет авиаразведки с 3 людьми на борту

© Фото : Sault Ste. Marie PoliceПолицейский автомобиль, Канада
Полицейский автомобиль, Канада - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Sault Ste. Marie Police
Полицейский автомобиль, Канада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе канадского города Форт-Симпсон потерпел крушение самолет авиаразведки Bird Dog.
  • На борту потерпевшего крушение самолета находились три человека, он участвовал в тушении лесного пожара.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. В районе канадского города Форт-Симпсон потерпел крушение самолет авиаразведки Bird Dog с тремя людьми на борту, участвовавший в тушении лесного пожара, сообщили в ведомстве по охране лесов от пожаров Северо-Западных территорий Канады (NWT Fire).
"Мы можем подтвердить, что серьезный инцидент с участием самолета Bird Dog недалеко от Форт-Симпсона оказался крушением. На борту воздушного судна находились три человека. Самолет обеспечивал поддержку усилий по тушению лесного пожара", - говорится в заявлении ведомства.
Первые сообщения об инциденте появились в социальных сетях ведомства NWT Fire в среду вскоре после 21.00 по местному времени (около 06.00 четверга мск).
Cirrus SR20 - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Самолет ВВС Франции разбился во время учебного полета
10 апреля, 14:42
 
В миреСеверо-Западные территорииКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала