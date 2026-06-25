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В Иране рассказали, как судам безопасно пройти Ормузский пролив - РИА Новости, 25.06.2026
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22:43 25.06.2026
В Иране рассказали, как судам безопасно пройти Ормузский пролив

PGSA: безопасно пройти Ормузский пролив можно только по определенным маршрутам

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранское управление по контролю за Персидским заливом напомнило, что безопасно пройти Ормуз можно только по определенным Ираном маршрутам.
ТЕГЕРАН, 25 июн - РИА Новости. Иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) после сообщений об обстреле судна в Ормузе напомнило, что безопасно пройти пролив можно только по определенным Ираном маршрутам.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 25 июня сообщило об обстреле грузового судна у берегов Омана в Ормузском проливе. Оно не уточнило, кто обстрелял судно, однако газета Wall Street Journal написала, что это сделал Иран.
"Любое передвижение вне маршрута, определенного управлением, не гарантирует безопасный проход, не предполагает страховое покрытие и связанную с этим ответственность (иранской стороны - ред.). Ответственность за последствия передвижения по неразрешенным маршрутам ложится на владельца, оператора и командира судна", - написало PGSA в соцсети X.
При этом управление не упомянуло сам инцидент с судном у берегов Омана.
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