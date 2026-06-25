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Иран атаковал судно под флагом Сингапура в Ормузе, утверждает WSJ - РИА Новости, 25.06.2026
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22:18 25.06.2026
Иран атаковал судно под флагом Сингапура в Ормузе, утверждает WSJ

WSJ: КСИР якобы атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана якобы атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе, сообщает газета Wall Street Journal.
  • В результате атаки была повреждена капитанская рубка судна, никто не пострадал.
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана якобы атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в четверг атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура", - пишет издание.
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Предполагаемая атака произошла у побережья Омана спустя несколько часов после того, как ВМС Ирана предупредили суда о запрете использовать несогласованные с Тегераном маршруты в проливе, сообщает газета.
При этом, по данным Британской организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO), на которую ссылается издание, в результате инцидента была повреждена капитанская рубка судна, никто не пострадал.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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