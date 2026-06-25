Иран атаковал судно под флагом Сингапура в Ормузе, утверждает WSJ

Краткий пересказ от РИА ИИ Корпус стражей исламской революции Ирана якобы атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе, сообщает газета Wall Street Journal.

В результате атаки была повреждена капитанская рубка судна, никто не пострадал.

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана якобы атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура, утверждает газета Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана якобы атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в четверг атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура", - пишет издание.

Предполагаемая атака произошла у побережья Омана спустя несколько часов после того, как ВМС Ирана предупредили суда о запрете использовать несогласованные с Тегераном маршруты в проливе, сообщает газета.

При этом, по данным Британской организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO), на которую ссылается издание, в результате инцидента была повреждена капитанская рубка судна, никто не пострадал.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.