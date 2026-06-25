СМИ: Иран может разделить с другими странами плату за проход через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран рассматривает варианты совместного с другими странами контроля над Ормузским проливом.

Доходы от платы за проход через пролив могут составить 40 миллиардов долларов в год.

Тегеран продвигает идею разделения доходов с другими странами.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Руководство Ирана рассматривает варианты совместного с другими странами контроля над Ормузским проливом, в результате чего страны-участники будут разделять доходы, полученные после введения платы за проход через пролив, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на иранские источники.

По данным издания, Иран оценивает доходы после введения платы за услуги по обеспечению безопасности пролива и защиты окружающей среды в 40 миллиардов долларов в год.

"По словам иранских чиновников, чтобы заручиться поддержкой, Тегеран продвигает эту идею на Ближнем Востоке и даже в Пекине. Они заявили, что хотят, чтобы их соседи по Персидскому заливу стали участниками соглашения и разделили доходы", - пишет издание.

По словам чиновников, руководство Ирана ориентируется на схожие модели со всего мира, в том числе на Дарданеллы, где Турция взимает с судов налог за проход в Эгейское море и обратно.

Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.