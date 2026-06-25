Иран призвал Израиль вывести войска из Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командующий силами «Кудс» КСИР Ирана Исмаил Каани призвал Израиль вывести войска с территории Ливана.
- По словам Каани, если Израиль не выведет войска добровольно, то ему придется бежать из Ливана «униженным и потерпевшим неудачу».
ТЕГЕРАН, 25 июн - РИА Новости. Иран призывает Израиль вывести войска с территории Ливана, иначе придется бежать, заявил командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани.
"Вы (силы Израиля - ред.) должны полностью покинуть Ливан... Если сегодня вы не отступите по собственной воле, то завтра вам придется бежать униженными и потерпевшими неудачу", - сказал Каани, чьи слова опубликовала гостелерадиокомпания IRIB.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением "Хезболлах" и союзником США - Израилем.