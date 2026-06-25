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Иран предложил США более жесткий режим инспекций, чем СВПД, заявил Вэнс - РИА Новости, 25.06.2026
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14:59 25.06.2026
Иран предложил США более жесткий режим инспекций, чем СВПД, заявил Вэнс

Вэнс: Иран предложил США более жесткий режим инспекций

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран предложил США более жесткий режим инспекций, чем предусматривал СВПД, а также ликвидацию запасов обогащенного урана, утверждает Вэнс.
  • Обсуждаемый с Ираном меморандум носит более общий характер, чем прежнее соглашение по иранской ядерной программе, и должен стать основой для последующих договоренностей.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Иран предложил США гораздо более жесткий режим инспекций, чем предусматривал СВПД, а также ликвидацию имеющихся запасов обогащенного урана, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Иранцы предлагают вещи, радикально отличающиеся от СВПД: гораздо более жесткий режим инспекций и ликвидацию существующих запасов обогащенного урана Исламской Республики", - сказал Вэнс в интервью изданию UnHerd.
По словам вице-президента США, обсуждаемый с Ираном меморандум носит более общий характер, чем прежнее соглашение по иранской ядерной программе, и должен стать основой для последующих договоренностей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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