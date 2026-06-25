Иран предложил США более жесткий режим инспекций, чем СВПД, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Иран предложил США гораздо более жесткий режим инспекций, чем предусматривал СВПД, а также ликвидацию имеющихся запасов обогащенного урана, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам вице-президента США, обсуждаемый с Ираном меморандум носит более общий характер, чем прежнее соглашение по иранской ядерной программе, и должен стать основой для последующих договоренностей.