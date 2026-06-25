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США видят стремление Ирана изменить отношения с миром, заявил Вэнс - РИА Новости, 25.06.2026
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14:43 25.06.2026 (обновлено: 14:50 25.06.2026)
США видят стремление Ирана изменить отношения с миром, заявил Вэнс

Вэнс: Вашингтон видит стремление Ирана изменить отношения с США и миром

© AP Photo / Nathan HowardВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон видит со стороны Ирана стремление фундаментально изменить отношения с США и миром, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Обратная сторона вопроса состоит в том, что они действительно хотят фундаментально изменить отношения с Соединенными Штатами и миром", - сказал Вэнс в интервью изданию UnHerd.
Вэнс заявил, что иранская сторона определенно делает иные заявления, чем раньше, однако Вашингтону еще предстоит понять, последуют ли за этим конкретные действия.
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