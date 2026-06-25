США видят стремление Ирана изменить отношения с миром, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон видит со стороны Ирана стремление фундаментально изменить отношения с США и миром, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Обратная сторона вопроса состоит в том, что они действительно хотят фундаментально изменить отношения с Соединенными Штатами и миром", - сказал Вэнс в интервью изданию UnHerd.