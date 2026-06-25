МИД Ирана обвинил НАТО в соучастии в агрессии против страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов Устава ООН.
- В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов Устава ООН, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта.