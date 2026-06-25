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МИД Ирана обвинил НАТО в соучастии в агрессии против страны - РИА Новости, 25.06.2026
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03:39 25.06.2026
МИД Ирана обвинил НАТО в соучастии в агрессии против страны

Багаи: НАТО, поддерживая войну против Ирана, грубо нарушает международное право

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Ирана
Здание Министерства иностранных дел Ирана - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Министерства иностранных дел Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов Устава ООН.
  • В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов Устава ООН, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
"НАТО активно соучаствует в противоправной агрессивной войне, развязанной против суверенного государства - члена ООН, что является грубейшим нарушением императивных норм международного права и устава ООН", - написал Багаи на своей странице в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта.
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