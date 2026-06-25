В Ираке назвали домыслами сообщения о намерении страны выйти из ОПЕК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство нефти Ирака назвало сообщения западных СМИ о намерении страны выйти из ОПЕК "домыслами" вне русла официальной политики.
- Ирак планирует остаться в ОПЕК и добиваться увеличения квоты на добычу нефти.
- ОПЕК и страны-партнеры инициировали процесс пересмотра максимальных производственных мощностей государств-членов при участии Ирака.
ДОХА, 25 июн - РИА Новости. Министерство нефти Ирака назвало "домыслами" вне русла официальной политики сообщения западных СМИ о намерении страны выйти из ОПЕК.
"Домыслы о том, что Ирак якобы угрожает выйти из ОПЕК, не отражают официальную позицию иракского правительства", - говорится в сообщении министерства для Иракского агентства новостей INA.
При этом министерство указало, что Ирак неизменно говорит о важности пересмотра квот на добычу с целью их приведения в соответствие с производственными мощностями стран-членов.
Миннефти Ирака отметило, что ОПЕК и страны-партнеры отреагировали на эту просьбу, инициировав процесс пересмотра максимальных производственных мощностей государств-членов, и в настоящее время этот процесс осуществляется в координации с независимой международной консалтинговой компанией и при активном участии Ирака.
"Страны-члены с пониманием относятся к ситуации, в которой находится Ирак, и к трудностям, выпавшим на долю его нефтяной отрасли за последние четыре десятилетия,.. в том числе недавнее разрушение многочисленных объектов инфраструктуры. Они принимают ее во внимание, чтобы уровень добычи Ираком был справедливый", - указало ведомство.