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Международная морская организация приостановила эвакуацию судов через Ормуз - РИА Новости, 25.06.2026
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22:26 25.06.2026
Международная морская организация приостановила эвакуацию судов через Ормуз

Международная морская организация ООН приостановила эвакуацию судов через Ормуз

© AP Photo / Fatima ShbairСуда
Суда - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная морская организация (ИМО) ООН приостановила эвакуацию судов через Ормузский пролив после обстрела грузового корабля в Оманском заливе.
  • Судно, на которое было совершено нападение, шло через Ормузский пролив самостоятельно, вне схемы эвакуации.
ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Международная морская организация (ИМО) ООН заявила, что приостановила эвакуацию судов через Ормузский пролив после обстрела грузового корабля в Оманском заливе.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле грузового судна, прошедшего через Ормузский пролив, у берегов Омана.
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"После нападения на судно в Оманском заливе ИМО приняла решение временно приостановить операцию по эвакуации до получения дополнительной ясности", - говорится в заявлении организации.
Генсек ИМО ООН Арсенио Домингес подчеркнул, что судно шло через Ормузский пролив самостоятельно вне схемы эвакуации.
ИМО начала реализацию плана эвакуации более 11 тысяч моряков из Персидского залива во вторник. В среду и четверг в рамках плана через Ормузский пролив уже прошли несколько судов.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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