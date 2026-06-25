Россияне стали меньше верить, что ИИ полностью заменит их на работе

Краткий пересказ от РИА ИИ Четверть россиян полагают, что искусственный интеллект не сможет выполнить ни одну из их рабочих задач, что на 6 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

Мужчины и молодежь до 35 лет оценивают потенциал ИИ выше, чем женщины и люди старше 45 лет.

Операторы колл-центров, PR-менеджеры и бухгалтеры значительно умерили свои ожидания относительно возможностей современных технологий, в то время как мнение программистов и системных администраторов осталось стабильным.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Четверть россиян полагают, что искусственный интеллект не сможет выполнить ни одну из их рабочих задач - это на 6 процентных пунктов больше, чем в прошлом году, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

"За год средняя оценка доли рабочих задач, которые, по мнению россиян, может выполнять ИИ, снизилась с 31% до 28%. Абсолютных скептиков стало больше: 24% считают, что ИИ не сможет выполнять ни одну из их задач (год назад - 18%)", - показало исследование на основе опроса 3000 респондентов.

Мужчины оценивают потенциал ИИ выше: доля задач, подлежащих автоматизации, по их мнению, составляет 31% против 26% в ответах женщин.

Средние оценки выше у молодежи до 35 лет - 31% обязанностей могут быть цифровизированы, а 20% уверены, что ИИ в их области неприменим вообще. По мнению россиян старше 45 лет, 23% их задач может выполнять машина ("Лучший результат, если человек в завершающей стадии все контролирует"), а 28% уверены, что ИИ не справится.

Точек приложения ИИ к своим задачам россияне со средним профессиональным образованием видят больше, чем россияне с высшим: 33% и 26% соответственно. В то же время среди закончивших техникумы и колледжи каждый третий (32%) уверен, что ИИ не сможет работать за них, а среди обладателей дипломов вузов такого мнения придерживается только каждый пятый.

За последний год рекордсмены по доверию к ИИ - операторы колл-центров - растеряли былой оптимизм: если в 2025 году они оценивали потенциал автоматизации в среднем на 52% своих задач, то сейчас их оценка снизилась до 38%. При этом доля уверенных, что нейросети не смогут заменить человека, среди них тоже уменьшилась - с 33% до 19%.

Значительно умерили свои ожидания относительно возможностей современных технологий PR-менеджеры и бухгалтеры (за год средняя оценка потенциально делегируемых задач стала меньше на 22 процентных пункта по каждой профессии), а также главные бухгалтеры и квалифицированные рабочие (ниже на 20 процентных пунктов в обоих случаях). При этом среди последних доля скептически настроенных оказалась максимальной (42%).