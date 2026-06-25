В МИД ПМР назвали задачу Приднестровья и ЕС в отношении Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ Задача Приднестровья и ЕС — не допустить эскалации конфликта с Молдавией, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

Игнатьев считает, что никакой политики Кишинева по реинтеграции быть не может, так как Молдавия и Приднестровье не существовали вместе исторически.

Глава МИД ПМР отметил, что цивилизованные методы ведения переговоров между Тирасполем и Кишиневом гораздо лучше возможного конфликта.

ТИРАСПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Задача Приднестровья и ЕС не допустить эскалации конфликта с Молдавией, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

"Наша задача — не допустить эскалации. Я вам скажу больше: эта задача — не только наша, это задача и Евросоюза. И я точно знаю, что Европейский союз не заинтересован в эскалации", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ".

Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что никакой политики Кишинева по реинтеграции быть не может. По его словам, невозможно воссоединить то, что никогда не было вместе, так как Молдавия и Приднестровье не существовали вместе исторически.

"Какая реинтеграция? Это попытка просто подавить Приднестровье, уничтожить идентичность приднестровского народа и переложить эти проблемы на плечи Евросоюза. Вы же видите, что Кишинев, провоцируя проблемы, не справится с ними. Не дай Бог произойдет серьезная гуманитарная катастрофа. Они рассчитывают, что Евросоюз, будучи большим и имеющим много денег, подключится и начнет тушить пожар, который они сейчас активно разжигают. Бездумно, абсолютно", - отметил Игнатьев.

Глава МИД ПМР также считает, что цивилизованные методы ведения переговоров между Тирасполем и Кишиневом гораздо лучше пожара в данном регионе, который, по его мнению, пытается разжечь молдавская страна.

"Вы видите милитаризацию Молдовы, поползновения против миротворческой операции, какие-то поставки бесконечные военной техники. И в армии Молдовы стреляют друг друга солдаты и так далее. Какая-то вакханалия происходит там", - добавил Игнатьев.