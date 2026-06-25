Президент IBU рассказал о допуске россиян после поправки МОК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На сессии Международного олимпийского комитета приняли поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного влияния.
- Президент IBU Олле Далин заявил, что организация будет действовать в соответствии с решениями конгресса МОК.
- Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года, а их национальные федерации приостановлены в членстве IBU.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Александр Говоров. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил РИА Новости, что организация будет действовать в соответствии с уставом конгресса, учитывая ранее внесенную поправку в Олимпийскую хартию.
Ранее на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) была принята поправка в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
"Я находился на сессии МОК, и там был принят ряд новых правил и изменений в Олимпийскую хартию. IBU будет действовать в соответствии с решениями конгресса организации", - отметил Далин, говоря о решении сессии МОК в контексте возможного допуска россиян.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Милане.