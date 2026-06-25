Президент IBU рассказал о допуске россиян после поправки МОК

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Александр Говоров. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил РИА Новости, что организация будет действовать в соответствии с уставом конгресса, учитывая ранее внесенную поправку в Олимпийскую хартию.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Милане.