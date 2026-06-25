Рейтинг@Mail.ru
Президент IBU рассказал о допуске россиян после поправки МОК - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
12:52 25.06.2026 (обновлено: 12:56 25.06.2026)
Президент IBU рассказал о допуске россиян после поправки МОК

Далин: IBU изучит изменения в Олимпийской хартии в вопросе допуска россиян

© официальный сайт IBUПрезидент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© официальный сайт IBU
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На сессии Международного олимпийского комитета приняли поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного влияния.
  • Президент IBU Олле Далин заявил, что организация будет действовать в соответствии с решениями конгресса МОК.
  • Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года, а их национальные федерации приостановлены в членстве IBU.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Александр Говоров. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил РИА Новости, что организация будет действовать в соответствии с уставом конгресса, учитывая ранее внесенную поправку в Олимпийскую хартию.
Ранее на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) была принята поправка в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
МОК сделал важный шаг в сторону допуска России. Наконец-то одумались?
24 июня, 18:10
"Я находился на сессии МОК, и там был принят ряд новых правил и изменений в Олимпийскую хартию. IBU будет действовать в соответствии с решениями конгресса организации", - отметил Далин, говоря о решении сессии МОК в контексте возможного допуска россиян.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Милане.
Екатерина Юрьева / Альбина Ахатова / Дмитрий Ярошенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Худший день российского биатлона. Этот допинг-скандал уничтожил все
20 мая, 17:47
 
БиатлонСпортМиланОлле ДалинМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    J. Kym
    47376
    66664
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    F. Crawley
    66
    20
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Е. Александрова
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    Д. Семенистая
    А. Гасанова
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    А. Чараева
    466
    641
  • Футбол
    Завершен
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Германия
    2
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Япония
    Швеция
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Тунис
    Нидерланды
    0
    2
  • Футбол
    26.06 05:00
    Турция
    США
  • Футбол
    26.06 05:00
    Парагвай
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала