Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили предоставлять отсрочку платежа за учебу для беременных - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 25.06.2026
В Госдуме предложили предоставлять отсрочку платежа за учебу для беременных

В Госдуме предложили предоставлять отсрочку платежа за обучение для беременных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили предоставлять отсрочку платежа за высшее образование до 6 месяцев для одиноких матерей и беременных.
  • Отсрочка платежа будет предоставляться по заявлению и при представлении документов, подтверждающих беременность либо статус одинокой матери.
  • Реализация инициативы позволит снизить риск прекращения обучения по финансовым причинам и поддержать непрерывность получения высшего образования.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили предоставлять отсрочку платежа за высшее образование до 6 месяцев для одиноких матерей и беременных.
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Юрист рассказала, когда женщина может уйти в отпуск по беременности и родам
16 июня, 05:12
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность подготовки типовых рекомендаций Минобрнауки России для образовательных организаций высшего образования по предоставлению отсрочки оплаты обучения беременным студенткам и одиноким матерям, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг", - сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что такие рекомендации могли бы предусматривать предоставление отсрочки по заявлению обучающейся на срок до 6 месяцев при представлении документов, подтверждающих беременность либо статус одинокой матери.
Они также добавили, что сумма отсроченного платежа могла бы включаться в индивидуальный график оплаты без начисления штрафов и пеней на период отсрочки.
Парламентарии также предложили рекомендовать образовательным организациям закреплять в договорах или дополнительных соглашениях условие о том, что предоставление отсрочки не является основанием для ограничения посещения занятий, прохождения промежуточной аттестации и пользования образовательной инфраструктурой.
По их словам, отсрочка не освобождает от оплаты обучения и не возлагает на вуз обязанность компенсировать стоимость обучения за счет собственных средств.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить риск прекращения обучения по финансовым причинам для беременных студенток и одиноких матерей, поддержать непрерывность получения высшего образования и сформировать более понятный порядок действий для обучающихся и образовательных организаций.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Соцфонд назвал максимальный размер пособия по беременности и родам
3 июня, 02:47
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала