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Сейсмолог рассказал, как долго могут продолжаться афтершоки в Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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17:47 25.06.2026
Сейсмолог рассказал, как долго могут продолжаться афтершоки в Венесуэле

Геолог Руссо: афтершоки после землетрясений в Венесуэле могут длиться годами

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Афтершоки после землетрясений, сопоставимых по магнитуде с произошедшими в Венесуэле, могут продолжаться месяцами и даже годами.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Афтершоки после землетрясений, сопоставимых по магнитуде с произошедшими в Венесуэле, могут продолжаться месяцами и даже годами, заявил РИА Новости доцент кафедры геологических наук Университета Флориды, геофизик Рэй Руссо.
"Афтершоки после землетрясений такой магнитуды могут продолжаться месяцами и, возможно, даже годами", - сказал собеседник агентства.
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По словам Руссо, после сильного землетрясения обычно можно ожидать один афтершок магнитудой примерно на единицу ниже основного толчка. Так, если основной удар имел магнитуду 7,5, возможен афтершок магнитудой около 6,5.
Сейсмолог добавил, что более слабых толчков, как правило, бывает значительно больше: при снижении магнитуды на одну единицу число таких событий может увеличиваться примерно в десять раз. По его словам, серия афтершоков способна нанести дополнительный ущерб уже поврежденной инфраструктуре.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков.
Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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