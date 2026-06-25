Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Минсельхоза России Оксана Лут поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро.

Она отметила, что медиагруппа остается голосом правды для миллионов россиян и является одним из ведущих информационных ресурсов страны.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Минсельхоза России Оксана Лут поздравила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, заявив, что медиагруппа остается голосом правды для миллионов россиян.

"Поздравляю Вас и коллектив МИА "Россия сегодня" с 85-летием агентства!… Медиагруппа по праву является одним из ведущих информационных ресурсов страны, оставаясь голосом правды для миллионов людей в России и за ее пределами", - говорится в телеграмме на имя генерального директора медиагруппы Дмитрия Киселева

Лут также отметила важность сохранения медиагруппой лучших традиций отечественной журналистики и развития новых форматов.

"Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в вашей важной работе!", - подытожила она.

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отметила 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".