Рейтинг@Mail.ru
Глава Минсельхоза поздравила "Россию сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
85 лет Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
85 лет Совинформбюро
 
17:14 25.06.2026
Глава Минсельхоза поздравила "Россию сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Лут: медиагруппа "Россия сегодня" остается голосом правды для миллионов россиян

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства РФ Оксана Лут
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минсельхоза России Оксана Лут поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро.
  • Она отметила, что медиагруппа остается голосом правды для миллионов россиян и является одним из ведущих информационных ресурсов страны.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Минсельхоза России Оксана Лут поздравила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, заявив, что медиагруппа остается голосом правды для миллионов россиян.
"Поздравляю Вас и коллектив МИА "Россия сегодня" с 85-летием агентства!… Медиагруппа по праву является одним из ведущих информационных ресурсов страны, оставаясь голосом правды для миллионов людей в России и за ее пределами", - говорится в телеграмме на имя генерального директора медиагруппы Дмитрия Киселева.
Посетитель на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве
24 июня, 18:41
Лут также отметила важность сохранения медиагруппой лучших традиций отечественной журналистики и развития новых форматов.
"Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в вашей важной работе!", - подытожила она.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отметила 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Поздравление Маргариты Симоньян с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Симоньян поблагодарила за работу коллектив "России сегодня"
24 июня, 20:05
 
85 лет СовинформбюроОксана ЛутДмитрий КиселевСовинформбюроАгентство печати "Новости"85-летие Совинформбюро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала