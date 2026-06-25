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Молодежный форум "МЫ – РОССИЯ" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2026
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Новости Подмосковья
 
16:07 25.06.2026
Молодежный форум "МЫ – РОССИЯ" стартовал в Подмосковье

Форум "МЫ – РОССИЯ" объединил в Подмосковье более 300 участников

© Фото : пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской областиМолодежный форум "МЫ – РОССИЯ" стартовал в Подмосковье
Молодежный форум МЫ – РОССИЯ стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области
Молодежный форум "МЫ – РОССИЯ" стартовал в Подмосковье
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Молодежный форум "МЫ – РОССИЯ" стартовал в Подмосковье, он объединил более 300 участников, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Среди участников - активисты молодежных движений, волонтерские объединения, лидеры студенческого самоуправления со всего региона, а также гости из Донецкой и Луганской Народных Республик и Херсонской области.
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"Мы проводим форум уже в четвертый раз и каждый год стараемся отвечать на реальные запросы молодых людей. Сегодня им нужны не только знания, но и практические навыки, которые пригодятся в жизни — от тактической медицины до информационной безопасности. Мы пригласили спикеров, за плечами которых реальный опыт: врачей, журналистов, военных, экспертов по кибербезопасности. Нам важно дать молодежи опору и вектор, по которому они смогут уже самостоятельно двигаться и развиваться", — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба.
Каждое утро для молодых ребят будет проходить общий тренинг по тактической медицине. Эти занятия проведет ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, основатель и руководитель Учебного центра тактической медицины Артем Катулин. Под его руководством молодежь научится ключевым техникам спасения жизни.
Основная образовательная программа разбита на четыре ключевых трека, где каждый может выбрать занятие: современный медиаконтент, практическая психология, организация мероприятий и искусство коммуникаций.
Направление "Современный медиаконтент" ведет сооснователь и руководитель студии по производству контента Роман Киселев. Он на примерах разберет, как создаются федеральные рекламные проекты. Тему искусства коммуникации раскроет телеведущий, актер и эксперт по публичным выступлениям Иван Распопов. Сфере организаций мероприятий посвящен блок продюсера всероссийских и международных событий, модератора федеральных форумов Софьи Евенсапер. Как психология помогает в экстремальных ситуациях разберет начальник отдела МЧС России, спасатель первого класса и практический психолог Ярослав Плех.
Также для всех участников пройдут общие лекции по геополитике, информационной и личной безопасности. Кроме того, отдельная лекция будет посвящена теме ИИ — его возможностям и рискам для молодого поколения.
В завершение пройдет фестиваль ко Дню молодежи, который состоится 27 июня в Подольске.
Мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Херсонская областьРоссияАртем КатулинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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