Филиппов обрадовался включению ски-альпинизма в программу ОИ-2030

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ски-альпинизм утвердили в качестве дополнительного вида спорта на зимней Олимпиаде 2030 года.
- На Играх планируется провести пять соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах.
- Российский ски-альпинист Никита Филиппов рад включению дисциплины в программу Олимпиады.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2026 в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что рад включению дисциплины в качестве дополнительного вида спорта на зимних Олимпийских играх 2030 года.
В четверг на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) ски-альпинизм был утвержден в качестве дополнительного вида спорта на зимней Олимпиаде 2030 года. Отмечается, что на Играх планируется провести пять соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах.
"Очень рад включению. Все этого ждали. А то говорили, что спринт - искусственно созданная гонка! Теперь увидите настоящий горный ски-альпинизм в 2030 году. Надеюсь, конечно, что его не превратят в безопасное передвижение по кругам вместо преодоления горных перевалов и крутых спусков вне трассы. Ну что, перестраиваться мне со спринта на универсального атлета (спринт + дистанционщик)?" - написал спортсмен в своем Telegram-канале.
Ски-альпинизм включает в себя восхождение в гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков. Данный вид спорта был включен в программу Игр 2026 года в Италии. Филиппов завоевал на Играх серебро в спринте и стал единственным российским призером Олимпиады.
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