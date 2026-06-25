Филиппов обрадовался включению ски-альпинизма в программу ОИ-2030

"Очень рад включению. Все этого ждали. А то говорили, что спринт - искусственно созданная гонка! Теперь увидите настоящий горный ски-альпинизм в 2030 году. Надеюсь, конечно, что его не превратят в безопасное передвижение по кругам вместо преодоления горных перевалов и крутых спусков вне трассы. Ну что, перестраиваться мне со спринта на универсального атлета (спринт + дистанционщик)?" - написал спортсмен в своем Telegram-канале.