Рейтинг@Mail.ru
Филиппов обрадовался включению ски-альпинизма в программу ОИ-2030 - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:59 25.06.2026 (обновлено: 17:15 25.06.2026)
Филиппов обрадовался включению ски-альпинизма в программу ОИ-2030

Ски-альпинист Филиппов заявил, что рад включению дисциплины в программу ОИ-2030

© Фото : Алексей Михайличенко.Чемпионат России по ски-альпинизму
Чемпионат России по ски-альпинизму - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Алексей Михайличенко.
Чемпионат России по ски-альпинизму. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ски-альпинизм утвердили в качестве дополнительного вида спорта на зимней Олимпиаде 2030 года.
  • На Играх планируется провести пять соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах.
  • Российский ски-альпинист Никита Филиппов рад включению дисциплины в программу Олимпиады.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2026 в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что рад включению дисциплины в качестве дополнительного вида спорта на зимних Олимпийских играх 2030 года.
В четверг на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) ски-альпинизм был утвержден в качестве дополнительного вида спорта на зимней Олимпиаде 2030 года. Отмечается, что на Играх планируется провести пять соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах.
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Конькобежный спорт на Олимпиаде-2030 пройдет в Нидерландах
22 июня, 20:20
"Очень рад включению. Все этого ждали. А то говорили, что спринт - искусственно созданная гонка! Теперь увидите настоящий горный ски-альпинизм в 2030 году. Надеюсь, конечно, что его не превратят в безопасное передвижение по кругам вместо преодоления горных перевалов и крутых спусков вне трассы. Ну что, перестраиваться мне со спринта на универсального атлета (спринт + дистанционщик)?" - написал спортсмен в своем Telegram-канале.
Ски-альпинизм включает в себя восхождение в гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков. Данный вид спорта был включен в программу Игр 2026 года в Италии. Филиппов завоевал на Играх серебро в спринте и стал единственным российским призером Олимпиады.
Олимпийские игры во Французских Альпах пройдут 1-17 февраля 2030 года.
Никита Филиппов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Призеру Олимпийских игр Филиппову подарили квартиру
10 апреля, 14:38
 
Лыжные гонкиСпортИталияНикита ФилипповМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    J. Kym
    47376
    66664
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    F. Crawley
    66
    20
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Е. Александрова
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    Д. Семенистая
    А. Гасанова
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    А. Чараева
    466
    641
  • Футбол
    Завершен
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Германия
    2
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Япония
    Швеция
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Тунис
    Нидерланды
    0
    2
  • Футбол
    26.06 05:00
    Турция
    США
  • Футбол
    26.06 05:00
    Парагвай
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала