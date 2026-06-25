ЕС строит все что угодно, но не систему безопасности, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что Европа строит «все что угодно», только не систему безопасности.

Трофимов отметил, что европейские лидеры своими заявлениями пытаются обосновать якобы наличие угроз со стороны России и ее союзников.

Посол подчеркнул, что Россия открыта к диалогу и готова обсуждать концепцию евразийской безопасности.

КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Европа выбрала путь, далекий от концепции реальной безопасности на Евразийском континенте, она строит "все что угодно", только не систему безопасности, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, курирующий вопросы евразийской безопасности, Александр Трофимов.

"Сами государства Европы отказываются от взаимодействия с нами, они выбрали путь заявлений. Говорят, что они строят европейскую безопасность, но, мне кажется, это все что угодно, только не система безопасности", - сказал агентству посол на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба "Валдай".

Собеседник агентства отметил, что своими заявлениями европейские лидеры пытаются обосновать якобы наличие угроз со стороны России и ее союзников.

"Мы сейчас выстраиваем архитектуру евразийской безопасности. И если они (Европа - ред.) будут готовы отойти от враждебной политики и неоколониальных практик, успокоятся, то поймут привлекательность нашей концепции", - отметил Трофимов.

Концепция евразийской безопасности, предложенная Россией, не противоречит тому, что выдвигают другие государства. Россия готова обсуждать эту концепцию, открыта к диалогу, отметил посол.

"Сейчас очень важное направление работы - обеспечить безопасность в Персидском заливе. Все это обсуждается, в процессе", - заключил посол.