Рейтинг@Mail.ru
ЕС строит все что угодно, но не систему безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 25.06.2026
ЕС строит все что угодно, но не систему безопасности, заявили в МИД

Посол Трофимов: Европа строит все, что угодно, только не систему безопасности

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что Европа строит «все что угодно», только не систему безопасности.
  • Трофимов отметил, что европейские лидеры своими заявлениями пытаются обосновать якобы наличие угроз со стороны России и ее союзников.
  • Посол подчеркнул, что Россия открыта к диалогу и готова обсуждать концепцию евразийской безопасности.
КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Европа выбрала путь, далекий от концепции реальной безопасности на Евразийском континенте, она строит "все что угодно", только не систему безопасности, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, курирующий вопросы евразийской безопасности, Александр Трофимов.
"Сами государства Европы отказываются от взаимодействия с нами, они выбрали путь заявлений. Говорят, что они строят европейскую безопасность, но, мне кажется, это все что угодно, только не система безопасности", - сказал агентству посол на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба "Валдай".
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Запад пытается переформатировать Центральную Азию, заявил МИД
12 мая, 09:44
Собеседник агентства отметил, что своими заявлениями европейские лидеры пытаются обосновать якобы наличие угроз со стороны России и ее союзников.
"Мы сейчас выстраиваем архитектуру евразийской безопасности. И если они (Европа - ред.) будут готовы отойти от враждебной политики и неоколониальных практик, успокоятся, то поймут привлекательность нашей концепции", - отметил Трофимов.
Концепция евразийской безопасности, предложенная Россией, не противоречит тому, что выдвигают другие государства. Россия готова обсуждать эту концепцию, открыта к диалогу, отметил посол.
"Сейчас очень важное направление работы - обеспечить безопасность в Персидском заливе. Все это обсуждается, в процессе", - заключил посол.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что нужно двигаться в направлении создания общеконтинентальной архитектуры безопасности, открытой для всех стран Евразии и отражающей многополярные реалии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
ЕС выстраивает конструкции по безопасности против России, заявил Лавров
16 июня, 16:28
 
В миреРоссияЕвропаПерсидский заливАлександр ТрофимовСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала