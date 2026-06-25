"Конечная цель". Европа раскрыла военные планы против России

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Напряженность внутри НАТО растет. Американцы отчитывают ЕС за слабость и неготовность исполнять союзнический долг, европейцы обеспокоены намерением Вашингтона пересмотреть военное присутствие на континенте. Решение проблемы надеются найти в реформировании альянса и выходе на качественно новый уровень. Какие изменения обсуждают — в материале РИА Новости.

Тревожная зависимость

Генсек НАТО Марк Рютте анонсировал крупнейшую трансформацию за всю историю альянса. Так он откликнулся на заявление главы Пентагона Пита Хегсета о продолжении вывода американских сил из Европы и зависимости дальнейших действий США от вклада союзников в собственную оборону.

© AP Photo / Omar Havana Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP Photo / Omar Havana Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Подробности грядущих изменений Рютте раскрывать не стал. Дескать, в НАТО не хотят, "чтобы русские стали еще мудрее". Так что пока остается понятной лишь неизменность приоритетной цели альянса.

"НАТО 3.0 — это модель, которая должна вернуться к созданию настоящего жесткого военного альянса, обладающего реальными военными возможностями и способностями к сдерживанию", — заявил Хегсет на недавнем саммите глав обороны блока.

Емкое, но резкое выступление министра войны стало очередным сигналом о нарастающих противоречиях между союзниками. Хегсет не только отчитал европейцев за "позорный" отказ помогать США во время операции в Иране, но и назвал НАТО "бумажным тигром".

Европейским членам блока он дал полгода на подготовку к проверке эффективности, в ходе которой присутствие американских войск на европейском континенте и инвестиции США в НАТО будут пересмотрены. Следует ли считать, что так Вашингтон наказывает Европу? На этот вопрос журналистов Рютте отвечать отказался.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Глава Пентагона Пит Хегсет © AP Photo / Manuel Balce Ceneta Глава Пентагона Пит Хегсет

"Смесь тревоги, раздражения и принятия", — о таких настроениях в альянсе после решений США рассказал изданию Euractiv незваный дипломат НАТО.

Провал за провалом

Перспективы нарастить силы НАТО за счет Европы остаются туманными. Например, Чехия, Словения и Албания в 2025-м не выполнили обязательное для государств-членов требование о выделении на оборонные расходы двух процентов ВВП. Чешский премьер Андрей Бабиш в интервью британской газете Financial Times (FT) заявил, что его страна вряд ли выполнит это обязательство и в текущем году. А ведь в планах — довести показатели всех членов альянса до 5% к 2035-му.

Еврокомиссия продолжает грезить милитаризацией континента, но и здесь Брюссель пока может лишь расписаться в отсутствии успешных общеевропейских оборонных проектов. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил об этом на фоне сообщений о провале немецко-французского проекта по созданию истребителя нового поколения FCAS.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о согласованном с президентом Франции Эммануэлем Макроном решении прекратить совместный проект. Бюджет широко тиражируемого европейскими СМИ FCAS достигал ста миллиардов евро. Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал это провалом франко-германского сотрудничества и лично Макрона.

Кубилюс говорит о необходимости общеевропейского оборонного рынка, в котором будут принимать активное участие все страны ЕС, а не только экономические флагманы. По его словам, именно поэтому Европе и пора обсуждать собственный оборонный союз — своего рода очередную "коалицию желающих", куда, помимо членов Евросоюза, могли бы включить Великобританию, Норвегию и Украину.

К новому этапу

По итогам саммита в Брюсселе лидеры Евросоюза вновь призывают ускорить наращивание оборонных возможностей и повысить военную готовность стран-членов к 2030-му. В документе подчеркивается, что конфликт на Украине остается "экзистенциальным вызовом" для ЕС и потому военно-промышленный комплекс должен быть усилен.

© AP Photo / Markus Schreiber Завод Rheinmetall в Германии © AP Photo / Markus Schreiber Завод Rheinmetall в Германии

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Европа "продолжает грезить экспансией" и рассматривает Украину как "ударный кулак" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.

"Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями", — написал Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность".

Пока что, считает глава МИД, Европа продолжает тянуть время, чтобы довести боеготовность до желаемого уровня.

Именно в такой момент ЕС рискует потерять США как надежного военного партнера.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге

Институт исследований безопасности Европейского союза (European Union Institute for Security Studies, EUISS) подготовил анализ, в котором подчеркнул, что, вопреки бесконечным призывам к наращиванию оборонных расходов со стороны Рютте и Кубилюса, все будет зависеть в большей степени от готовности самих европейских армий выступить единой силой.

"Конечной целью должен стать альянс, в котором европейцы обеспечивают основу системы, а США больше не выступают незаменимым государством-опорой", — отметили авторы.

Сейчас, по их мнению, Европа еще не готова к военным действиям без США из-за отсутствия устойчивых механизмов управления войсками. Наиболее вероятным решением видят создание "более европеизированного НАТО" с переходом "параллельно существующих национальных армий" к "интегрированным оперативным системам".