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ЕСПЧ признал противоправным увольнение экс-главы КС Украины Шевчука - РИА Новости, 25.06.2026
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20:15 25.06.2026
ЕСПЧ признал противоправным увольнение экс-главы КС Украины Шевчука

ЕСПЧ признал противоправным увольнение экс-главы КС Украины Шевчука с должности

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал противоправным увольнение Станислава Шевчука с должности председателя Конституционного суда Украины в 2019 году.
  • Суд обязал украинское государство выплатить Шевчуку компенсацию в размере двух тысяч евро в течение трех месяцев.
ПАРИЖ, 25 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу бывшего председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука, признав противоправным его увольнение с должности в 2019 году, следует из решения инстанции.
В 2019 году судьи КС Украины проголосовали за увольнение Шевчука с должности председателя и судьи. По данным СМИ, основанием послужил вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Шевчук назвал произошедшее "антиконституционным переворотом", он не смог выиграть дело в украинских судах и обратился в ЕСПЧ.
"Суд единогласно … постановляет, что имело место нарушение статьи 6 параграфа 1 Конвенции (по правам человека – ред.) в отношении требования беспристрастности. Суд постановляет, что имело место нарушение статьи 8 Конвенции", - говорится в решении ЕСПЧ.
Суд также обязал украинское государство в течение трех месяцев выплатить Шевчуку компенсацию в размере двух тысяч евро. В случае невыплаты в срок на сумму начнут начисляться проценты, сказано в решении.
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