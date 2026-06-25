ЕСПЧ признал противоправным увольнение экс-главы КС Украины Шевчука

ПАРИЖ, 25 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу бывшего председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука, признав противоправным его увольнение с должности в 2019 году, следует из решения инстанции.

Суд также обязал украинское государство в течение трех месяцев выплатить Шевчуку компенсацию в размере двух тысяч евро. В случае невыплаты в срок на сумму начнут начисляться проценты, сказано в решении.