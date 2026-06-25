ЕСПЧ признал противоправным увольнение экс-главы КС Украины Шевчука

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал противоправным увольнение Станислава Шевчука с должности председателя Конституционного суда Украины в 2019 году.
- Суд обязал украинское государство выплатить Шевчуку компенсацию в размере двух тысяч евро в течение трех месяцев.
ПАРИЖ, 25 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу бывшего председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука, признав противоправным его увольнение с должности в 2019 году, следует из решения инстанции.
В 2019 году судьи КС Украины проголосовали за увольнение Шевчука с должности председателя и судьи. По данным СМИ, основанием послужил вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Шевчук назвал произошедшее "антиконституционным переворотом", он не смог выиграть дело в украинских судах и обратился в ЕСПЧ.
"Суд единогласно … постановляет, что имело место нарушение статьи 6 параграфа 1 Конвенции (по правам человека – ред.) в отношении требования беспристрастности. Суд постановляет, что имело место нарушение статьи 8 Конвенции", - говорится в решении ЕСПЧ.
Суд также обязал украинское государство в течение трех месяцев выплатить Шевчуку компенсацию в размере двух тысяч евро. В случае невыплаты в срок на сумму начнут начисляться проценты, сказано в решении.
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