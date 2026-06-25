Полянский призвал ОБСЕ предотвратить сползание Европы к войне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский призвал ОБСЕ предотвратить сползание Европы к большой войне.
- Полянский заявил, что ОБСЕ превратилась в «полумертвую организацию», лишенную позитивной повестки и изначального значения.
- Будущее ОБСЕ и надежды на мир в Европе зависят от западных стран, которые сейчас отвергают диалог и подстегивают конфронтацию.
ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал организацию предотвратить сползание Европы к большой войне.
"Считаем нашим долгом предотвратить сползание нашего континента к новой большой войне, темпы которого нарастают на глазах. Именно этим мы должны в первую очередь заниматься в этом зале, в стенах этой организации, на которую некогда возлагались большие надежды до того момента, как Запад стал использовать ее в качестве инструмента своей гибридной войны против России", - сказал он в четверг на заседании постсовета ОБСЕ. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
"Умрет ли она окончательно вместе с надеждами на мир и сотрудничество в Европе, зависит сегодня от западных стран. Пока они движутся именно в этом направлении, отвергая диалог и подстегивая конфронтацию", - заключил российский постпред.