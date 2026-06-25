Полянский призвал ОБСЕ предотвратить сползание Европы к войне

"Считаем нашим долгом предотвратить сползание нашего континента к новой большой войне, темпы которого нарастают на глазах. Именно этим мы должны в первую очередь заниматься в этом зале, в стенах этой организации, на которую некогда возлагались большие надежды до того момента, как Запад стал использовать ее в качестве инструмента своей гибридной войны против России", - сказал он в четверг на заседании постсовета ОБСЕ. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.