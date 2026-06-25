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Полянский призвал ОБСЕ предотвратить сползание Европы к войне - РИА Новости, 25.06.2026
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15:10 25.06.2026
Полянский призвал ОБСЕ предотвратить сползание Европы к войне

Полянский призвал ОБСЕ предотвратить сползание Европы к большой войне

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский призвал ОБСЕ предотвратить сползание Европы к большой войне.
  • Полянский заявил, что ОБСЕ превратилась в «полумертвую организацию», лишенную позитивной повестки и изначального значения.
  • Будущее ОБСЕ и надежды на мир в Европе зависят от западных стран, которые сейчас отвергают диалог и подстегивают конфронтацию.
ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал организацию предотвратить сползание Европы к большой войне.
"Считаем нашим долгом предотвратить сползание нашего континента к новой большой войне, темпы которого нарастают на глазах. Именно этим мы должны в первую очередь заниматься в этом зале, в стенах этой организации, на которую некогда возлагались большие надежды до того момента, как Запад стал использовать ее в качестве инструмента своей гибридной войны против России", - сказал он в четверг на заседании постсовета ОБСЕ. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
Полянский добавил, что сегодня ОБСЕ превратилась в "полумертвую организацию", лишенную какой-либо позитивной повестки и изначального значения.
"Умрет ли она окончательно вместе с надеждами на мир и сотрудничество в Европе, зависит сегодня от западных стран. Пока они движутся именно в этом направлении, отвергая диалог и подстегивая конфронтацию", - заключил российский постпред.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Постпред России при ОБСЕ заявил о полумертвом состоянии организации
24 июня, 20:39
 
В миреЕвропаДмитрий ПолянскийОБСЕ
 
 
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