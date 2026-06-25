"Эксмо" проводило строгую проверку книг из ассортимента Popcorn Book

Краткий пересказ от РИА ИИ Издательство "Эксмо" проводило строгую проверку книг из ассортимента Popcorn Books на соответствие законодательству России с момента присоединения издательства.

Бывший сотрудник издательства Popcorn Books Павел Иванов приговорен к четырем годам условно по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*.

Издательство "Эксмо" развивает направление патриотической литературы и действует в правовом поле.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Издательство "Эксмо" проводило строгую проверку книг из ассортимента издательства Popcorn Books на соответствие законодательству РФ с момента его присоединения, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".

Замоскворецкий суд Москвы ранее приговорил к четырем годам условно бывшего сотрудника издательства Popcorn Books Павла Иванова по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ *.

"С момента присоединения Popcorn Books издательство "Эксмо проводило строгую проверку книг на предмет соответствия ассортимента законодательству РФ *, инициировало изъятие запрещенных книг из продаж", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Эксмо-АСТ".

В пресс-службе подчеркнули, что внутренние регламенты издательства по многоуровневой проверке и экспертизе книжной продукции являются эталонными и признаны образцовыми во всей книжной отрасли.

Кроме того, в "Эксмо" отметили, что издательство абсолютно и безусловно поддерживает национальные интересы России и курс государства.

"Издательство системно и масштабно развивает направление патриотической литературы. Мы активно издаем исторические труды, книги о героях России, материалы, направленные на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей", - сообщили в пресс-службе.

Также в издательстве заявили, что "Эксмо" всегда действовало и продолжает действовать строго в правовом поле и сотрудничает со следствием.

Как ранее уточняли в "Эксмо", уголовное дело в отношении бывших сотрудников Popcorn Books было возбуждено в мае 2025 года и касалось нескольких наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды*, выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к "Эксмо".

В "Эксмо" заявляли, что обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books были связаны с тем, что десятки книг с признаками ЛГБТ-пропаганды* не отражались в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия издательства.