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"Эксмо" проводило строгую проверку книг из ассортимента Popcorn Book - РИА Новости, 25.06.2026
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20:44 25.06.2026
"Эксмо" проводило строгую проверку книг из ассортимента Popcorn Book

"Эксмо" проводило проверку книг Popcorn Books на соответствие законодательству

© Издательство "ЭКСМО"Издательство "ЭКСМО"
Издательство ЭКСМО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Издательство "ЭКСМО"
Издательство "ЭКСМО". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издательство "Эксмо" проводило строгую проверку книг из ассортимента Popcorn Books на соответствие законодательству России с момента присоединения издательства.
  • Бывший сотрудник издательства Popcorn Books Павел Иванов приговорен к четырем годам условно по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*.
  • Издательство "Эксмо" развивает направление патриотической литературы и действует в правовом поле.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Издательство "Эксмо" проводило строгую проверку книг из ассортимента издательства Popcorn Books на соответствие законодательству РФ с момента его присоединения, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
Замоскворецкий суд Москвы ранее приговорил к четырем годам условно бывшего сотрудника издательства Popcorn Books Павла Иванова по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ *.
"С момента присоединения Popcorn Books издательство "Эксмо проводило строгую проверку книг на предмет соответствия ассортимента законодательству РФ *, инициировало изъятие запрещенных книг из продаж", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Эксмо-АСТ".
В пресс-службе подчеркнули, что внутренние регламенты издательства по многоуровневой проверке и экспертизе книжной продукции являются эталонными и признаны образцовыми во всей книжной отрасли.
Кроме того, в "Эксмо" отметили, что издательство абсолютно и безусловно поддерживает национальные интересы России и курс государства.
"Издательство системно и масштабно развивает направление патриотической литературы. Мы активно издаем исторические труды, книги о героях России, материалы, направленные на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей", - сообщили в пресс-службе.
Также в издательстве заявили, что "Эксмо" всегда действовало и продолжает действовать строго в правовом поле и сотрудничает со следствием.
Как ранее уточняли в "Эксмо", уголовное дело в отношении бывших сотрудников Popcorn Books было возбуждено в мае 2025 года и касалось нескольких наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды*, выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к "Эксмо".
В "Эксмо" заявляли, что обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books были связаны с тем, что десятки книг с признаками ЛГБТ-пропаганды* не отражались в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия издательства.
В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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