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Новак обсудил с губернатором Иркутской области поставки топлива - РИА Новости, 25.06.2026
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17:14 25.06.2026 (обновлено: 17:15 25.06.2026)
Новак обсудил с губернатором Иркутской области поставки топлива

Новак обсудил с Кобзевым меры по предотвращению перебоев поставок топлива

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александр Новак . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак обсудил с губернатором Иркутской области Кобзевым меры для предотвращения перебоев с поставками топлива.
  • На встрече обсуждались вопросы бесперебойного обеспечения топливом потребителей и своевременной отгрузки нефтепродуктов.
  • Новак поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым необходимые меры для того, чтобы не допустить перебоев с поставками топлива, сообщило правительство РФ.
"На встрече обсуждалась текущая ситуация на региональном рынке нефтепродуктов, достаточность запасов для нужд населения, предприятий и объектов социальной инфраструктуры, вопросы бесперебойного обеспечения топливом потребителей, в том числе независимых топливных компаний. Обсуждались меры по предотвращению возможных перебоев, своевременной отгрузке нефтепродуктов и координации действий всех участников топливного рынка", - сообщило правительство по итогам встречи Новака и Кобзева.
Новак в среду провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Он поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.
В совещании приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
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РоссияИркутская областьДальний ВостокАлександр НовакИгорь КобзевСергей ЦивилевЭкономика
 
 
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