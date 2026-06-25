Новак обсудил с губернатором Иркутской области поставки топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ Новак обсудил с губернатором Иркутской области Кобзевым меры для предотвращения перебоев с поставками топлива.

На встрече обсуждались вопросы бесперебойного обеспечения топливом потребителей и своевременной отгрузки нефтепродуктов.

Новак поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым необходимые меры для того, чтобы не допустить перебоев с поставками топлива, сообщило правительство РФ.

"На встрече обсуждалась текущая ситуация на региональном рынке нефтепродуктов, достаточность запасов для нужд населения, предприятий и объектов социальной инфраструктуры, вопросы бесперебойного обеспечения топливом потребителей, в том числе независимых топливных компаний. Обсуждались меры по предотвращению возможных перебоев, своевременной отгрузке нефтепродуктов и координации действий всех участников топливного рынка", - сообщило правительство по итогам встречи Новака и Кобзева.

Новак в среду провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Он поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.