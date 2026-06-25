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В ЕК рассказали, когда запланирован второй транш бюджетной помощи Украине - РИА Новости, 25.06.2026
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14:02 25.06.2026 (обновлено: 14:18 25.06.2026)
В ЕК рассказали, когда запланирован второй транш бюджетной помощи Украине

ЕК: второй транш бюджетной помощи Украине запланирован на сентябрь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй транш бюджетной помощи Украине в рамках кредита на сумму в 90 миллиардов евро запланирован, предварительно, на сентябрь.
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Второй транш по линии бюджетной помощи Украине в рамках кредита на сумму 90 миллиардов евро, предварительно, запланирован на сентябрь, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
Кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.
"На данный момент я могу сообщить весьма предварительный график. Второй платеж в виде макрофинансовой помощи запланирован примерно на сентябрь", - сказал представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.
В четверг Совет ЕС сообщил, что Украина получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 миллиардов евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшее время из пакета на 6 миллиардов евро начнутся выплаты Украине на производство БПЛА.
Издание Euractiv в среду сообщило, что Евросоюз исключил из первого кредитного платежа средства на военные расходы, в частности на финансирование производства БПЛА. По информации источников СМИ, это связано с затруднениями у еврочиновников надлежащим образом проконтролировать расходование средств.
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