В ЕК рассказали, когда запланирован второй транш бюджетной помощи Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Второй транш бюджетной помощи Украине в рамках кредита на сумму в 90 миллиардов евро запланирован, предварительно, на сентябрь.

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Второй транш по линии бюджетной помощи Украине в рамках кредита на сумму 90 миллиардов евро, предварительно, запланирован на сентябрь, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины , еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.

"На данный момент я могу сообщить весьма предварительный график. Второй платеж в виде макрофинансовой помощи запланирован примерно на сентябрь", - сказал представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.

В четверг Совет ЕС сообщил, что Украина получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 миллиардов евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшее время из пакета на 6 миллиардов евро начнутся выплаты Украине на производство БПЛА.