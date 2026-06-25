Заммэра Москвы Ефимов рассказал о стройке Рублево-Архангельской линии метро

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Свыше 750 тысяч кубометров грунта разработали для трех станций Рублево-Архангельской линии московского метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Первый участок новой ветки московского метрополитена включает ранее действовавшие в составе Большого кольца станции "Шелепиха" и "Деловой центр", а также "Звенигородскую", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".
"Создание трех новых станций потребовало значительного объема земляных и монолитных работ. Так, с учетом оборотных тупиков на них разработано свыше 750 тысяч кубометров грунта и уложено свыше 130 тысяч кубометров монолитного железобетона", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Примерно 350 тысяч кубических метров грунта разработано при строительстве "Бульвара Генерала Карбышева", уточнил заммэра.
Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" и территорию Рублево-Архангельское, в перспективе ее планируется продлить до Красногорска. Ветка будет состоять из 12 станций протяженностью более 27 километров с пересадками на МЦК, а также Большую кольцевую, Солнцевскую, Арбатско-Покровскую и Филевскую ветки.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до станции "Деловой центр". Открыть пассажирское движение по ветке планируется в сентябре. Мэр также сообщил о завершении в рамках строительства линии проходки двухпутного тоннеля от "Липовой Рощи" до станции "Строгино".