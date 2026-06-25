Заммэра Москвы Ефимов рассказал о стройке Рублево-Архангельской линии метро

Первый участок новой ветки московского метрополитена включает ранее действовавшие в составе Большого кольца станции "Шелепиха" и "Деловой центр", а также "Звенигородскую", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до станции "Деловой центр". Открыть пассажирское движение по ветке планируется в сентябре. Мэр также сообщил о завершении в рамках строительства линии проходки двухпутного тоннеля от "Липовой Рощи" до станции "Строгино".