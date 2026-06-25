© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: шесть объектов возвели в медицинском кластере в "Сколкове"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Шесть объектов возвели в медицинском кластере в "Сколкове" с 2018 года при участии города, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Город постоянно развивает инфраструктуру здравоохранения и строит объекты для оказания качественной медицинской помощи. Одной из таких площадок является Международный медицинский кластер в " Сколкове ". На его территории при участии города построено шесть современных объектов - пять больничных корпусов и здание апарт-отеля", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что общая площадь объектов составляет более 133 тысяч квадратных метров. Они представляют собой медицинские комплексы, которые построили с использованием современных технологий. Кроме того, они оснащены передовым оборудованием.

Диагностический и терапевтический корпуса возвели в составе медицинского кластера. Здесь медики специализируются на лечении онкологических болезней. Кроме того, в конце прошлого года построили шестиэтажный Центр хронических болезней, добавляется в пресс-релизе.