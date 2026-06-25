Ефимов: шесть объектов возвели в медицинском кластере в "Сколкове"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Шесть объектов возвели в медицинском кластере в "Сколкове" с 2018 года при участии города, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город постоянно развивает инфраструктуру здравоохранения и строит объекты для оказания качественной медицинской помощи. Одной из таких площадок является Международный медицинский кластер в "Сколкове". На его территории при участии города построено шесть современных объектов - пять больничных корпусов и здание апарт-отеля", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что общая площадь объектов составляет более 133 тысяч квадратных метров. Они представляют собой медицинские комплексы, которые построили с использованием современных технологий. Кроме того, они оснащены передовым оборудованием.
Диагностический и терапевтический корпуса возвели в составе медицинского кластера. Здесь медики специализируются на лечении онкологических болезней. Кроме того, в конце прошлого года построили шестиэтажный Центр хронических болезней, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в онкологической больнице № 62 открылся новый корпус.