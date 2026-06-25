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Ефимов: шесть объектов возвели в медицинском кластере в "Сколкове" - РИА Новости, 25.06.2026
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11:08 25.06.2026
Ефимов: шесть объектов возвели в медицинском кластере в "Сколкове"

Ефимов: шесть объектов построили в медицинском кластере в "Сколкове"

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Шесть объектов возвели в медицинском кластере в "Сколкове" с 2018 года при участии города, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город постоянно развивает инфраструктуру здравоохранения и строит объекты для оказания качественной медицинской помощи. Одной из таких площадок является Международный медицинский кластер в "Сколкове". На его территории при участии города построено шесть современных объектов - пять больничных корпусов и здание апарт-отеля", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
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В сообщении указывается, что общая площадь объектов составляет более 133 тысяч квадратных метров. Они представляют собой медицинские комплексы, которые построили с использованием современных технологий. Кроме того, они оснащены передовым оборудованием.
Диагностический и терапевтический корпуса возвели в составе медицинского кластера. Здесь медики специализируются на лечении онкологических болезней. Кроме того, в конце прошлого года построили шестиэтажный Центр хронических болезней, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в онкологической больнице № 62 открылся новый корпус.
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)СколковоГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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