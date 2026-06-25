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Более 20 дорог к местам отдыха отремонтируют в Подмосковье до осени - РИА Новости, 25.06.2026
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Новости Подмосковья
 
12:25 25.06.2026
Более 20 дорог к местам отдыха отремонтируют в Подмосковье до осени

Свыше 20 подмосковных дорог к местам отдыха отремонтируют за сезон

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дачные участки в Московской области . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Подмосковье в этом ремонтном сезоне отремонтируют более 20 региональных дорог, которые ведут к местам летнего отдыха: санаториям, базам отдыха, пляжам и зонам на берегах рек и озер, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы уже ведутся. Дороги обновляют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
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"Ремонт больше 113 километров дорог в 16 округах Подмосковья не только повысит безопасность и комфорт передвижения, а также позволит жителям и гостям региона насладиться отдыхом на природе", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что специалисты "Мосавтодора" уже отремонтировали 27 километров асфальтобетонного покрытия на шести участках региональных дорог к домам отдыха и пляжам, расположившихся у водоемов.
Например, в Мытищах после ремонта участка Осташковского шоссе 20 тысяч автолюбителей теперь могут без проблем доехать до Клязьминского водохранилища, лесопарка, домов отдыха, санаториев, пляжей, школы кайтсерфинга и пристаней. В Орехово-Зуевском округе обновили дорогу в обход Дрезны — по ней удобно добираться к двум пляжам на озере Мечта и карьере Козлово.
В Шатуре отремонтировали улицу Калинина в Рошале, которая ведет к пляжам на озерах Юбилейное и Земснаряд. В Луховицах привели в порядок участок от деревни Ганькино до села Алпатьево — там на берегу Оки расположились санаторий и пляж.
В Раменском округе обновленный участок от остановки "Поворот на Марьинку" до трассы А-107 открывает путь к пляжам на Панинском пруду и базам отдыха. В Рузском округе — к пляжу на реке Озерна у деревни Михайловское.
Все работы завершат к осени. Кроме асфальта, дорожные службы укрепят обочины и нанесут разметку — для удобства и безопасности водителей.
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