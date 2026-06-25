Более 20 дорог к местам отдыха отремонтируют в Подмосковье до осени

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Подмосковье в этом ремонтном сезоне отремонтируют более 20 региональных дорог, которые ведут к местам летнего отдыха: санаториям, базам отдыха, пляжам и зонам на берегах рек и озер, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Работы уже ведутся. Дороги обновляют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

"Ремонт больше 113 километров дорог в 16 округах Подмосковья не только повысит безопасность и комфорт передвижения, а также позволит жителям и гостям региона насладиться отдыхом на природе", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавил, что специалисты " Мосавтодора " уже отремонтировали 27 километров асфальтобетонного покрытия на шести участках региональных дорог к домам отдыха и пляжам, расположившихся у водоемов.

Например, в Мытищах после ремонта участка Осташковского шоссе 20 тысяч автолюбителей теперь могут без проблем доехать до Клязьминского водохранилища, лесопарка, домов отдыха, санаториев, пляжей, школы кайтсерфинга и пристаней. В Орехово-Зуевском округе обновили дорогу в обход Дрезны — по ней удобно добираться к двум пляжам на озере Мечта и карьере Козлово.

В Шатуре отремонтировали улицу Калинина в Рошале, которая ведет к пляжам на озерах Юбилейное и Земснаряд. В Луховицах привели в порядок участок от деревни Ганькино до села Алпатьево — там на берегу Оки расположились санаторий и пляж.

В Раменском округе обновленный участок от остановки "Поворот на Марьинку" до трассы А-107 открывает путь к пляжам на Панинском пруду и базам отдыха. В Рузском округе — к пляжу на реке Озерна у деревни Михайловское.