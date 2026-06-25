В ДНР назвали сроки завершения разминирования донецкого аэропорта

ДОНЕЦК, 25 – РИА Новости. Разминирование территории донецкого аэропорта планируется завершить в этом году, рассказал РИА Новости министр транспорта республики Александр Бондаренко.

"Планируемое завершение этапа разминирования - в 2026 году", - сказал Бондаренко.

Он добавил, что по состоянию на февраль на участке донецкого аэропорта уже разминировано 62 гектара территории, три километра дорог, два здания и обезврежено 263 взрывоопасных предмета.