В ДНР назвали сроки завершения разминирования донецкого аэропорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разминирование территории донецкого аэропорта планируется завершить в 2026 году.
- Он добавил, что на февраль разминировано 62 гектара территории, три километра дорог, два здания и обезврежено 263 взрывоопасных предмета.
ДОНЕЦК, 25 – РИА Новости. Разминирование территории донецкого аэропорта планируется завершить в этом году, рассказал РИА Новости министр транспорта республики Александр Бондаренко.
"Планируемое завершение этапа разминирования - в 2026 году", - сказал Бондаренко.
Он добавил, что по состоянию на февраль на участке донецкого аэропорта уже разминировано 62 гектара территории, три километра дорог, два здания и обезврежено 263 взрывоопасных предмета.