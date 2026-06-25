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В ДНР назвали сроки завершения разминирования донецкого аэропорта - РИА Новости, 25.06.2026
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21:33 25.06.2026
В ДНР назвали сроки завершения разминирования донецкого аэропорта

Бондаренко: разминирование донецкого аэропорта планируется завершить в этом году

© РИА Новости / Геннадий Дубовой | Перейти в медиабанкВ одном из разрушенных зданий аэропорта города Донецка
В одном из разрушенных зданий аэропорта города Донецка - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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В одном из разрушенных зданий аэропорта города Донецка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разминирование территории донецкого аэропорта планируется завершить в 2026 году.
  • Он добавил, что на февраль разминировано 62 гектара территории, три километра дорог, два здания и обезврежено 263 взрывоопасных предмета.
ДОНЕЦК, 25 – РИА Новости. Разминирование территории донецкого аэропорта планируется завершить в этом году, рассказал РИА Новости министр транспорта республики Александр Бондаренко.
"Планируемое завершение этапа разминирования - в 2026 году", - сказал Бондаренко.
Он добавил, что по состоянию на февраль на участке донецкого аэропорта уже разминировано 62 гектара территории, три километра дорог, два здания и обезврежено 263 взрывоопасных предмета.
Разминирование территории аэропорта Донецка началось весной 2025 года. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, после разминирования на территории аэропорта проведут ряд экспертиз, чтобы начать дальнейшие восстановление.
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