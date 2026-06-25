Стоматолог призвал не терпеть боль в деснах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Привычка терпеть боль в деснах может привести к потере зуба, так как обезболивающее лишь временно снимает симптомы, не леча воспаление.
- На раннем этапе человек может замечать только реакцию на раздражители, но потом боль становится постоянной и может отдавать в разные части лица.
- Если воспаление не лечить, оно может перейти к тканям вокруг корня зуба, что грозит развитием кисты, флюса и даже абсцесса.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Привычка терпеть боль в деснах может привести к потере зуба, ведь обезболивающее не лечит, а лишь на несколько часов снимает симптомы, пока воспаление продолжает развиваться, предупредил стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог, основатель "Клиники доктора Корякина" Артем Корякин.
"Пациенты часто думают, что можно подождать, если стало лучше после приема таблетки. Но обезболивающее не лечит зуб, оно лишь на несколько часов снимает симптомы, а воспаление в это время продолжает развиваться... Привычка терпеть боль часто заканчивается потерей зуба", - сказал врач "Ленте.ру".
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При этом, по его мнению, если на раннем этапе человек может замечать только реакцию на раздражители - холодную и горячую пищу, кислые и сладкие продукты, то потом боль уже появляется без причины, может отдавать в висок, ухо, соседние зубы и челюсть. Специалист пояснил, что если и дальше глушить ее таблетками, воспаление способно перейти к тканям вокруг корня, и тогда уже велика вероятность развития кисты, флюса и даже абсцесса.
"Бывает, что пациентов не пугает даже припухлая десна и неприятный привкус, констатирует стоматолог. Но гнойный очаг может быстро дать отек щеки, поднять температуру, спровоцировать слабость и боль, с которой уже невозможно нормально есть и спать. Плохой сценарий развивается, когда инфекция уходит в мягкие ткани лица и челюсти. Тогда речь может идти уже о хирургическом вскрытии гнойника, антибиотиках и госпитализации", - пояснил Корякин.