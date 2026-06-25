Стоматолог призвал не терпеть боль в деснах

Краткий пересказ от РИА ИИ Привычка терпеть боль в деснах может привести к потере зуба, так как обезболивающее лишь временно снимает симптомы, не леча воспаление.

На раннем этапе человек может замечать только реакцию на раздражители, но потом боль становится постоянной и может отдавать в разные части лица.

Если воспаление не лечить, оно может перейти к тканям вокруг корня зуба, что грозит развитием кисты, флюса и даже абсцесса.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Привычка терпеть боль в деснах может привести к потере зуба, ведь обезболивающее не лечит, а лишь на несколько часов снимает симптомы, пока воспаление продолжает развиваться, предупредил стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог, основатель "Клиники доктора Корякина" Артем Корякин.

"Пациенты часто думают, что можно подождать, если стало лучше после приема таблетки. Но обезболивающее не лечит зуб, оно лишь на несколько часов снимает симптомы, а воспаление в это время продолжает развиваться... Привычка терпеть боль часто заканчивается потерей зуба", - сказал врач "Ленте.ру"

При этом, по его мнению, если на раннем этапе человек может замечать только реакцию на раздражители - холодную и горячую пищу, кислые и сладкие продукты, то потом боль уже появляется без причины, может отдавать в висок, ухо, соседние зубы и челюсть. Специалист пояснил, что если и дальше глушить ее таблетками, воспаление способно перейти к тканям вокруг корня, и тогда уже велика вероятность развития кисты, флюса и даже абсцесса.