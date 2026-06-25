Посольство России сообщило о реставрации советских памятных знаков в Дании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Дании профинансировало реставрацию памятных знаков советским военнопленным в городах Варде, Хадерслев и Хольбек.
- На кладбище «Арнбьерг» в Варде приведены в порядок воинские захоронения, а в Хольбеке отремонтирован памятник советскому военнопленному Дмитрию Рыбакову.
- На кладбище «Ассистенс» в Хадерслеве выполнена реставрация памятных знаков советским военнопленным В. Птичному и К. Коренфигену.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посольство России в Дании сообщило о реставрации памятных знаков советским военнопленным, похороненным в трех датских городах.
"Посольством во взаимодействии с соотечественниками профинансированы выполненные уполномоченными датскими компаниями работы по реставрации памятных знаков советским военнопленным, похороненным в городах: Варде, Хадерслев и Хольбек", - сообщили в российской дипмиссии.
По словам дипломатов, на кладбище "Арнбьерг" в городе Варде приведены в надлежащий порядок воинские захоронения, в Хольбеке отремонтирован памятник советскому военнопленному Дмитрию Рыбакову.
"На кладбище "Ассистенс" в городе Хадерслев выполнены работы по реставрации памятных знаков советским военнопленным В.Птичному и К.Коренфигену. В мастерской произведена повторная гравировка букв, цифр и символов, очищена поверхность надгробного камня", - рассказали в дипмиссии.
В посольстве добавили, что работы по ремонту памятников в Дании будут продолжены.