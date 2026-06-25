Сравнение памятных знаков советским военнопленным в Дании до и после реставрации

Сравнение памятных знаков советским военнопленным в Дании до и после реставрации

Посольство России сообщило о реставрации советских памятных знаков в Дании

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Дании профинансировало реставрацию памятных знаков советским военнопленным в городах Варде, Хадерслев и Хольбек.

На кладбище «Арнбьерг» в Варде приведены в порядок воинские захоронения, а в Хольбеке отремонтирован памятник советскому военнопленному Дмитрию Рыбакову.

На кладбище «Ассистенс» в Хадерслеве выполнена реставрация памятных знаков советским военнопленным В. Птичному и К. Коренфигену.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посольство России в Дании сообщило о реставрации памятных знаков советским военнопленным, похороненным в трех датских городах.

"Посольством во взаимодействии с соотечественниками профинансированы выполненные уполномоченными датскими компаниями работы по реставрации памятных знаков советским военнопленным, похороненным в городах: Варде, Хадерслев и Хольбек", - сообщили в российской дипмиссии.

По словам дипломатов, на кладбище "Арнбьерг" в городе Варде приведены в надлежащий порядок воинские захоронения, в Хольбеке отремонтирован памятник советскому военнопленному Дмитрию Рыбакову.

"На кладбище "Ассистенс" в городе Хадерслев выполнены работы по реставрации памятных знаков советским военнопленным В.Птичному и К.Коренфигену. В мастерской произведена повторная гравировка букв, цифр и символов, очищена поверхность надгробного камня", - рассказали в дипмиссии.