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Посольство России сообщило о реставрации советских памятных знаков в Дании - РИА Новости, 25.06.2026
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18:33 25.06.2026 (обновлено: 23:28 25.06.2026)
Посольство России сообщило о реставрации советских памятных знаков в Дании

Посольство России: в Дании восстановят памятные знаки советским военнопленным

© Фото : Russian Embassy in Denmark/TelegramСравнение памятных знаков советским военнопленным в Дании до и после реставрации
Сравнение памятных знаков советским военнопленным в Дании до и после реставрации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Russian Embassy in Denmark/Telegram
Сравнение памятных знаков советским военнопленным в Дании до и после реставрации
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Дании профинансировало реставрацию памятных знаков советским военнопленным в городах Варде, Хадерслев и Хольбек.
  • На кладбище «Арнбьерг» в Варде приведены в порядок воинские захоронения, а в Хольбеке отремонтирован памятник советскому военнопленному Дмитрию Рыбакову.
  • На кладбище «Ассистенс» в Хадерслеве выполнена реставрация памятных знаков советским военнопленным В. Птичному и К. Коренфигену.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посольство России в Дании сообщило о реставрации памятных знаков советским военнопленным, похороненным в трех датских городах.
"Посольством во взаимодействии с соотечественниками профинансированы выполненные уполномоченными датскими компаниями работы по реставрации памятных знаков советским военнопленным, похороненным в городах: Варде, Хадерслев и Хольбек", - сообщили в российской дипмиссии.
По словам дипломатов, на кладбище "Арнбьерг" в городе Варде приведены в надлежащий порядок воинские захоронения, в Хольбеке отремонтирован памятник советскому военнопленному Дмитрию Рыбакову.
"На кладбище "Ассистенс" в городе Хадерслев выполнены работы по реставрации памятных знаков советским военнопленным В.Птичному и К.Коренфигену. В мастерской произведена повторная гравировка букв, цифр и символов, очищена поверхность надгробного камня", - рассказали в дипмиссии.
В посольстве добавили, что работы по ремонту памятников в Дании будут продолжены.
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