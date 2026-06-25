Дания хочет перестать выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста

Краткий пересказ от РИА ИИ Датское правительство представило законопроект, согласно которому украинцы мобилизационного возраста больше не смогут получать временный вид на жительство в Дании по особому закону.

Изменение правил направлено на предотвращение уклонения от мобилизации с помощью датских законов, при этом уже выданные виды на жительство не будут затронуты.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Датское правительство представило законопроект, согласно которому украинцы мобилизационного возраста больше не смогут получать в Дании временный вид на жительство по особому закону, сообщает датское министерство иммиграции и интеграции.

С 2022 года в Дании действует специальный закон, согласно которому украинские беженцы могут получить вид на жительство. При этом беженцы с Украины не обязаны проходить стандартную процедуру получения убежища и могут сразу начать работать, получить жилье, доступ к системе здравоохранения и образованию, а также воспользоваться программой по поддержке интеграции.

"Правительство изменит правила, в которых прописывается, кто может получить вид на жительство по специальному закону для Украины. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в Дании", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Согласно публикации, это делается для того, чтобы украинцы не пытались уклониться от мобилизации с помощью датских законов. Отмечается, что законопроект не коснется уже выданных видов на жительство.

По данным министерства, по состоянию на начало мая 2026 года в Дании находились 47,6 тысячи перемещенных лиц с Украины, получивших вид на жительство по специальному закону.