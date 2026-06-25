Краткий пересказ от РИА ИИ
- Датское правительство представило законопроект, согласно которому украинцы мобилизационного возраста больше не смогут получать временный вид на жительство в Дании по особому закону.
- Изменение правил направлено на предотвращение уклонения от мобилизации с помощью датских законов, при этом уже выданные виды на жительство не будут затронуты.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Датское правительство представило законопроект, согласно которому украинцы мобилизационного возраста больше не смогут получать в Дании временный вид на жительство по особому закону, сообщает датское министерство иммиграции и интеграции.
С 2022 года в Дании действует специальный закон, согласно которому украинские беженцы могут получить вид на жительство. При этом беженцы с Украины не обязаны проходить стандартную процедуру получения убежища и могут сразу начать работать, получить жилье, доступ к системе здравоохранения и образованию, а также воспользоваться программой по поддержке интеграции.
Чехия возобновила процесс выдачи ВНЖ беженцам с Украины
16 февраля, 18:55
"Правительство изменит правила, в которых прописывается, кто может получить вид на жительство по специальному закону для Украины. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в Дании", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Согласно публикации, это делается для того, чтобы украинцы не пытались уклониться от мобилизации с помощью датских законов. Отмечается, что законопроект не коснется уже выданных видов на жительство.
По данным министерства, по состоянию на начало мая 2026 года в Дании находились 47,6 тысячи перемещенных лиц с Украины, получивших вид на жительство по специальному закону.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Польский депутат предложил отправить украинцев на родину
24 июня, 13:19