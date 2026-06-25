Эксперт: землетрясения в Венесуэле могли быть единым масштабным процессом

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель отдела сейсмологии Института геофизики Национального автономного университета Мексики Карлос Вальдес сообщил, что два землетрясения в Венесуэле магнитудой 7,2 и 7,5 могли быть единым масштабным сейсмическим процессом.

Землетрясения произошли на границе Карибской и Южноамериканской тектонических плит.

По словам эксперта, наложение процессов увеличивает продолжительность колебаний грунта и усиливает разрушительное воздействие на здания и сооружения.

МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле, могли быть не двумя отдельными событиями, а единым масштабным сейсмическим процессом, который развивался на большой территории, сообщил РИА Новости руководитель отдела сейсмологии Института геофизики Национального автономного университета Мексики Карлос Вальдес.

"Это не сейсмический дуплет, поскольку он определяется как два землетрясения, происходящие в близкой зоне, но с более близкими друг к другу магнитудами, чего нельзя сказать о событиях магнитудой 7,2 и 7,5", - сказал эксперт.

По его словам, землетрясение произошло на границе Карибской и Южноамериканской тектонических плит. При этом разрушение пород и распространение сейсмических волн от первого толчка могли продолжаться в момент начала второго.

"Вполне возможно, что разрушение пород и распространение сейсмических волн от первого землетрясения не завершилось к тому моменту, когда начался разрыв, связанный со вторым землетрясением, и оба процесса наложились друг на друга", - пояснил Вальдес.

Он отметил, что именно такое наложение увеличивает продолжительность колебаний грунта и усиливает разрушительное воздействие на здания и сооружения.

"Землетрясение - это плоскость, это обширная зона, которая постепенно разрушается и растрескивается", - сказал ученый, пояснив, что разрыв может распространяться по линии разлома и запускать новые участки, находившиеся на грани разрушения.

По словам эксперта, длительные колебания особенно опасны для построек. Он сравнил этот эффект с многократным сгибанием проволоки, которая со временем ломается из-за накопления повреждений.

"Если грунт интенсивно колеблется, например, в течение минуты, такое здание успеет качнуться 30 раз. Если же продолжительность колебаний увеличивается, количество циклов возрастает, а конструкция ослабевает сильнее", - отметил Вальдес.

По его мнению, масштаб разрушений, зафиксированных в Венесуэле , может объясняться именно близостью двух мощных толчков по времени.

По данным Геологической службы США (USGS), в среду около 18.00 по местному времени (22.00 по Гринвичу) в Каракасе и ряде регионов Венесуэлы произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 соответственно. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, особенно в районах Карабальеда и Плайя-Гранде.