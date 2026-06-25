В Нальчике полностью потушили пожар в складском помещении

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нальчике произошел пожар в складском помещении на площади 400 квадратных метров.

Пожар полностью потушен, погибших и пострадавших нет.

НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Пожар в складском помещении в Нальчике полностью потушен на площади 400 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее ведомство сообщило, что в 15.10 мск в Нальчике по улице Калюжного произошел пожар в складском помещении на площади 300 квадратных метров, угрозы распространения огня на соседние объекты нет. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.

"Пожар полностью ликвидирован, его площадь составила 400 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.