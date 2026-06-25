Краткий пересказ от РИА ИИ Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро.

Он отметил профессионализм и самоотверженный труд сотрудников информагентства, благодаря которым миллионы людей получают достоверную и оперативную информацию.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в поздравлении коллективу медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро поблагодарил агентство за высокое мастерство и профессионализм в работе.

Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости ", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".

"На протяжении десятилетий история информагентства неразрывно связана с ключевыми событиями в нашей стране и за рубежом. Поколения корреспондентов, операторов, фотографов своим талантом и самоотверженным трудом заслужили уважение читателей и зрителей, задали высокую планку профессионального мастерства и беззаветной преданности делу", - отметил Чиханчин.

Благодаря команде информагентства миллионы людей в России и за ее пределами получают достоверную и оперативную информацию, становятся очевидцами того, как Россия неуклонно идет по пути своего развития, добавил директор Росфинмониторинга.