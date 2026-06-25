Глава Росфинмониторинга поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро.
- Он отметил профессионализм и самоотверженный труд сотрудников информагентства, благодаря которым миллионы людей получают достоверную и оперативную информацию.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в поздравлении коллективу медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро поблагодарил агентство за высокое мастерство и профессионализм в работе.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
"На протяжении десятилетий история информагентства неразрывно связана с ключевыми событиями в нашей стране и за рубежом. Поколения корреспондентов, операторов, фотографов своим талантом и самоотверженным трудом заслужили уважение читателей и зрителей, задали высокую планку профессионального мастерства и беззаветной преданности делу", - отметил Чиханчин.
Благодаря команде информагентства миллионы людей в России и за ее пределами получают достоверную и оперативную информацию, становятся очевидцами того, как Россия неуклонно идет по пути своего развития, добавил директор Росфинмониторинга.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Совинформбюро — 85 лет
24 июня, 00:20