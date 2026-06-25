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Глава Росфинмониторинга поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием - РИА Новости, 25.06.2026
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17:55 25.06.2026
Глава Росфинмониторинга поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

Глава Росфинмониторинга Чиханчин отметил профессионализм "России сегодня"

© РИА НовостиЛоготип "Россия сегодня"
Логотип Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Логотип "Россия сегодня". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро.
  • Он отметил профессионализм и самоотверженный труд сотрудников информагентства, благодаря которым миллионы людей получают достоверную и оперативную информацию.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в поздравлении коллективу медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро поблагодарил агентство за высокое мастерство и профессионализм в работе.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Поздравление Маргариты Симоньян с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Симоньян поблагодарила за работу коллектив "России сегодня"
24 июня, 20:05
"На протяжении десятилетий история информагентства неразрывно связана с ключевыми событиями в нашей стране и за рубежом. Поколения корреспондентов, операторов, фотографов своим талантом и самоотверженным трудом заслужили уважение читателей и зрителей, задали высокую планку профессионального мастерства и беззаветной преданности делу", - отметил Чиханчин.
Благодаря команде информагентства миллионы людей в России и за ее пределами получают достоверную и оперативную информацию, становятся очевидцами того, как Россия неуклонно идет по пути своего развития, добавил директор Росфинмониторинга.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
24 июня, 00:20
 
ОбществоРоссияЮрий ЧиханчинСовинформбюро85-летие СовинформбюроАгентство печати "Новости"
 
 
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