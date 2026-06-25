Эксперт рассказала, можно ли дважды заваривать пакетик чая

По словам эксперта, для каждого вида чая важно соблюдать время и температуру заваривания. Зеленый чай не терпит кипятка и настаивается одну-две минуты, черный - две-три минуты, тизаны (фруктовые и травяные настои) - от трех до четырех минут, отметила Ровковская. Она также добавила, что если оставить пакетик в чашке надолго, вкус станет горьким, особенно у зеленого чая. Для тизанов это правило не так строго: при более долгом настаивании они становятся насыщеннее, но горечи не дают, пояснила Ровковская.