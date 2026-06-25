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Эксперт рассказала, можно ли дважды заваривать пакетик чая - РИА Новости, 25.06.2026
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19:01 25.06.2026
Эксперт рассказала, можно ли дважды заваривать пакетик чая

Ровковская: пакетированный чай не стоит заваривать дважды

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкЧайные листья
Чайные листья - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чайный пакетик рассчитан на однократное использование и рекомендуется для чашки объемом 200–300 миллилитров.
  • Для каждого вида чая важно соблюдать время и температуру заваривания: зеленый чай не терпит кипятка и настаивается 1–2 минуты, черный — 2–3 минуты, тизаны — от 3 до 4 минут.
  • Повторное кипячение воды ухудшает качество напитка из-за уменьшения количества кислорода в воде.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Чай в пакетиках при повторной заварке теряет вкус и пользу, поэтому использовать его дважды не стоит, заявила эксперт бренда Newby Teas Елена Ровковская.
"Чайный пакетик предназначен для удобного и быстрого заваривания и всегда рассчитан на одну чашку чая. Мы рекомендуем использовать его для чашки объемом 200–300 миллилитров", - сказала Ровковская "Газете.Ru".
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По словам эксперта, для каждого вида чая важно соблюдать время и температуру заваривания. Зеленый чай не терпит кипятка и настаивается одну-две минуты, черный - две-три минуты, тизаны (фруктовые и травяные настои) - от трех до четырех минут, отметила Ровковская. Она также добавила, что если оставить пакетик в чашке надолго, вкус станет горьким, особенно у зеленого чая. Для тизанов это правило не так строго: при более долгом настаивании они становятся насыщеннее, но горечи не дают, пояснила Ровковская.
"Черные чаи, такие как Ассам, цейлонские купажи и Английский Завтрак, лучше раскрываются при температуре, близкой к кипению. Зеленые и белые чаи лучше заваривать при температуре от 70 до 80 градусов, иначе можно обжечь их нежные почки и листья, и чай потеряет свой аромат и вкус", - подчеркнула Ровковская.
Также она предупредила, что не стоит повторно кипятить воду: в ней уменьшается количество кислорода, что влияет на качество напитка.
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