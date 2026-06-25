Захарова поинтересовалась, где Молдавия будет использовать новые БТР

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова, официальный представитель МИД России, задалась вопросом о том, где молдавские власти будут использовать новые бронетранспортеры "Пиранья-5".

Министр обороны Молдавии отметил, что приемка новых БТР знаменует очередной этап модернизации вооруженных сил и укрепления их оперативных возможностей.

По словам Захаровой, "российская угроза" используется Западом для оправдания милитаризации Молдавии и ее втягивания в структуры НАТО.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, где молдавские власти будут использовать новые бронетранспортеры "Пиранья-5", которые были поставлены из Германии.

Она уточнила, что министр обороны Молдавии в ходе приемки новых БТР отметил, что это знаменует очередной этап модернизации вооружены сил и укрепления их оперативных возможностей.

"Возникает логичный вопрос, где и против кого молдавские власти готовятся задействовать эти оперативные возможности?" - сказала Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, "российская угроза" используется западом для оправдания безудержной милитаризации Молдавии, подтягивания молдавской армии к структурам НАТО и накачке вооружениями.