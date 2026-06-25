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Захарова поинтересовалась, где Молдавия будет использовать новые БТР - РИА Новости, 25.06.2026
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16:19 25.06.2026
Захарова поинтересовалась, где Молдавия будет использовать новые БТР

Захарова поинтересовалась, где Молдавия будет использовать новые БТР "Пиранья-5"

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова, официальный представитель МИД России, задалась вопросом о том, где молдавские власти будут использовать новые бронетранспортеры "Пиранья-5".
  • Министр обороны Молдавии отметил, что приемка новых БТР знаменует очередной этап модернизации вооруженных сил и укрепления их оперативных возможностей.
  • По словам Захаровой, "российская угроза" используется Западом для оправдания милитаризации Молдавии и ее втягивания в структуры НАТО.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, где молдавские власти будут использовать новые бронетранспортеры "Пиранья-5", которые были поставлены из Германии.
Она уточнила, что министр обороны Молдавии в ходе приемки новых БТР отметил, что это знаменует очередной этап модернизации вооружены сил и укрепления их оперативных возможностей.
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"Возникает логичный вопрос, где и против кого молдавские власти готовятся задействовать эти оперативные возможности?" - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, "российская угроза" используется западом для оправдания безудержной милитаризации Молдавии, подтягивания молдавской армии к структурам НАТО и накачке вооружениями.
"Несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, власти республики упорно продолжают втягивать страну в милитаристские авантюры, превращая ее в очередной антироссийский плацдарм", - подчеркнула Захарова.
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